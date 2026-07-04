Adani impazzisce al gol di Messi, ma è la frase di Rimedio che fa rumore: “Il replay ce lo godiamo in silenzio”

Le urla dell’ex calciatore in diretta Rai durante Argentina-Capo Verde fanno discutere ma è la frase del telecronista che colpisce. “Ogni altra parola sarebbe superflua”.

Il gol di Messi ha scatenato la reazione euforia in diretta di Adani.

La chiosa soft di Alberto Rimedio dopo le urla in diretta Rai di Daniele Adani non passa inosservata. "E visto che ogni altra parola sarebbe superflua… ce lo godiamo in silenzio il replay". Anzi, l'intervento del telecronista fa molto più rumore dello sfogo stesso dell'ex calciatore che si lascia trascinare dalle emozioni e dall'adrenalina dopo il gol segnato da Lionel Messi contro Capo Verde. Una rete di pregevole fattura, "un'alfajor" scandisce l'ex giocatore che, al culmine dell'estasi per il controllo e il tocco perfetto del ‘dieci', paragona quella prodezza a un dolcetto ripieno molto comune in Sudamerica. È il momentaneo vantaggio dell'Argentina che porta la firma del "più grande giocatore che il calcio ci ha dato in dono", esalta Adani, regala anche l'illusione di aver messo in discesa il match contro i caraibici.

Un'illusione che svanirà in fretta per la prestazione offerta da avversari tutt'altro che sprovveduti e pronti a dare tutto. Il bernoccolo sulla fronte della Pulce e il sospiro di sollievo del ‘Dibu' Martinez spiegano bene quali sono stati e pathos e sofferenza di un incontro che non era affatto scontato. Anzi, Capo Verde ha rischiato di fare la storia ai Mondiali sfiorando la clamorosa eliminazione dei campioni del Mondo che "rompono l'equilibrio". Accedono al tabellone degli ottavi ma che spavento.

Adani impazzisce al gol di Messi: "Tutto il caldo torrido della Florida!"

È il 29° minuto del primo tempo. Messi sembra avere la calamita ai piedi. Stoppa la palla di esterno sinistro con una carezza e in una frazione di secondo la piazza nell'unico spazio a disposizione per metterla in rete. Adani non riesce a trattenersi, l'argine è rotto, il flusso di parole scorre impetuoso.

"E a che cosa serviva il cooling break? A idratare il numero 1dieci! Tutto il caldo torrido della Florida! La palla messa perfettamente in profondità, lo stop, e messa sotto la traversa! Vozinha potrà dire anche lui, di aver preso gol contro il più grande giocatore che il calcio ci ha dato in dono! Ancora con un tocco nello spazio, il tempo preso ad ogni oppositore, difendente, contraddittore! La qualità del più grande in contro-movimento da punta per addomesticare questo pallone dolce, un alfajor, messo sotto la traversa! L'Argentina è in vantaggio! la Selección! I campioni del mondo rompono l'equilibrio!".

L’ex calciatore in estasi dopo il momentaneo vantaggio siglato dal sudamericano.

La reazione di Rimedio: "Ogni altra parola sarebbe superflua"

Dopo lo sfogo di Adani non c'è molto altro da aggiungere. Alberto Rimedio resta in punta di piedi e chiude quel momento molto enfatico della diretta con l'unica cosa saggia che si poteva dire/fare in quegli istanti molto frenetici dal punto di vista emotivo. "…e visto che ogni altra parola sarebbe superflua, ce lo godiamo in silenzio il replay", dice il telecronista.

Non sono mancate critiche anche molto aspre ad Adani e alla stessa tv di Stato. Le più gettonate sono quelle che lo accusano di utilizzare il mezzo pubblico come "palcoscenico personale" per "show ridicoli" e dire "parole senza senso, senza logica".