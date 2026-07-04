Kimi Antonelli vince per la prima volta la Sprint Race, a Silverstone precede Hamilton: Leclerc quinto

Antonelli trionfa nella Sprint di Silverstone. Kimi supera e batte Lewis Hamilton, secondo con la Ferrari. Terzo Norris.

Kimi Antonelli vince pure la Sprint Race del GP Gran Bretagna. A Silverstone all'8 giro Lewis Hamilton è stato superato dal 19enne della Mercedes. Il pilota inglese chiude comunque con un ottimo secondo posto. Terzo Norris.

Avvio straordinario delle McLaren

Un avvio strepitoso. Una valanga di sorpassi solo nei primi due giri. Pazzesco. Hamilton tiene un po' a fatica la prima posizione su Antonelli. Dietro c'è di tutto. Norris e Piastri schizzano. La McLaren con una livrea differente vanno al terzo e al quarto posto, Leclerc crolla settimo. I due piloti McLaren duellano con Russell. Senza esclusione di colpi. A Norris e Russell si unisce Verstappen, che supera il pilota Mercedes e poi Norris, che però si riprende la posizione.

Il sorpasso di Antonelli a Hamilton

Leclerc si prende la posizione su Piastri ed è sesto. Il trenino dietro i primi due si stabilizza, mentre Antonelli inizia a rosicchiare decimi su Hamilton. Il tempo per l'attacco è praticamente solo una formalità. Al giro 8 Kimi si fa vedere, ma non passa. Poco dopo però Antonelli supera Hamilton senza problemi e si mette in prima posizione.

Mentre Russell svernicia Verstappen ed è quarto. Max viene infilato pure da Leclerc, che sale quinto. Hamilton dà l'idea di non voler mollare, ma Antonelli gestisce il vantaggio senza scappare. Lewis si allontana, ma poi si riavvicina senza però scendere nuovamente sotto il secondo, mentre Charles si rifà sotto a Russell, solo quarto.