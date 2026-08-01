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Kimi Antonelli corre anche quando è in vacanza: in Sardegna sul kart batte un record di Leclerc

Kimi Antonelli sta trascorrendo le vacanze in Sardegna, dove sul kart ha ottenuto il giro record nel kartodromo dei campioni togliendo il primato a Leclerc.
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A cura di Alessio Morra
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Vacanze, meritatissime, vacanze, ma senza staccare totalmente. Kimi Antonelli, che a fine mesi compirà vent'anni, è in Costa Smeralda, dove si rilassa da leader del Mondiale di Formula 1. Ma il pilota della Mercedes ha trovato anche il tempo di fare un giro sul kart e nel kartodromo di Arzachena ha battuto il tempo record che apparteneva, in precedenza, a Charles Leclerc.

Vacanze in Sardegna per il leader del Mondiale F1

L'aveva detto prima dell'Hungaroring. Vacanze in Sardegna, che non è il titolo di un film. Relax con famiglia e amici. Mare a bordo di uno yacht e qualche serata allegra, spensierata, con amici anche nuovi – come Marco Belinelli. Deve rifiatare Antonelli che è leader del Mondiale di F1 con ben 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e 59 su George Russell, il vero rivale. Quando il campionato riprenderà sarà un autentico tour de force con una sfilza di gare, compresa quella di Monza, nella quale potrebbe avere una penalità in griglia.

Antonelli sul kart ha tolto il record della pista a Leclerc

Relax sì. Ma non si stacca mai, soprattutto da un lavoro che si ama. Kimi Antonelli ha trovato il modo di guidare anche dopo una giornata di mare, lo ha fatto sul Kartodromo Pista dei Campioni di Baja Sardinia, la pista di Paolo Liceri, luogo frequentato da tutti i piloti che vanno in vacanza in Sardegna. Antonelli che sui kart ci è cresciuto, ha abbassato il casco e ha corso in modo perfetto realizzando il record del tracciato, con il tempo di 42"827 ha battuto il precedente primato che apparteneva a Charles Leclerc, che chiuse con un clamoroso 43"000.

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Un messaggio? Certamente una cosa che non passerà inosservata. L'evento è stato celebrato dai gestori del kartodromo di Arzachena che sui social hanno celebrato il giovane campione scrivendo: "Numeri a parte, quello che resta è la passione, il sorriso e l'emozione di vedere un talento così grande vivere la nostra pista. Grazie Kimi per essere tornato quest'anno".

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