Formula 1 oggi, orari TV del GP Belgio a Spa su TV8 e Sky e dove vederlo: Kimi Antonelli in pole, Ferrari a caccia del podio con Leclerc e Hamilton

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Belgio. Kimi Antonelli in pole nella griglia di partenza davanti a Max Verstappen e George Russell dopo le qualifiche. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno dalla quarta e dalla quinta casella in virtù della penalità a Norris. Orario di partenza alle 15:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, la corsa di Spa-Francorchamps in chiaro in differita su TV8 alle 18:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara F1 di oggi a Spa
1ª FILA: 1. Kimi Antonelli (Mercedes), 2. Max Verstappen (Red Bull)
2ª FILA: 3. George Russell (Mercedes), 4. Charles Leclerc (Ferrari)
3ª FILA: 5. Lewis Hamilton (Ferrari), 6. Oscar Piastri (McLaren)
4ª FILA: 7. Arvid Lindblad (Racing Bulls), 8. Gabriel Bortoleto (Audi)
5ª FILA: 9. Liam Lawson (Racing Bulls), 10. Pierre Gasly (Alpine)
6ª FILA: 11. Franco Colapinto (Alpine), 12. Nico Hulkenberg (Audi)
7ª FILA: 13. Lando Norris (McLaren)*, 14. Carlos Sainz (Williams)
8ª FILA: 15. Oliver Bearman (Haas), 16. Alexander Albon (Williams)
9ª FILA: 17. Esteban Ocon (Haas), 18. Valtteri Bottas (Cadillac)
10ª FILA: 19. Sergio Perez (Cadillac), 20. Fernando Alonso (Aston Martin)
11ª FILA: 21. Isack Hadjar (Red Bull)**, 22. Lance Stroll (Aston Martin)**
*penalizzato di 10 posizioni
**parte dal fondo della griglia
Le caratteristiche del circuito di Spa-Francorchamps per il GP di F1
Il circuito di Spa-Francorchamps che ospita la gara del GP del Belgio della Formula 1 2026 in programma oggi. è lungo 7,004 chilometri ed è il tracciato più esteso del calendario della Formula 1. La pista presenta 19 curve, la maggiore variazione altimetrica della stagione e passaggi celebri come Eau Rouge-Raidillon, Kemmel, Pouhon e Blanchimont.
Secondo i tecnici Brembo, Spa rientra tra i circuiti mediamente impegnativi per i freni, con un indice di difficoltà di 3 su 5: le frenate sono sei al giro, tre Hard, due Medium e una Light, per meno di 13 secondi complessivi di utilizzo dell'impianto frenante. La staccata più dura è quella di curva 1, dove le monoposto passano da 285 a 86 km/h in 3,32 secondi e 145 metri, con una decelerazione di 3,6 g, un carico di 111 kg sul pedale e una potenza frenante di 1.367 kW.
Il giro più veloce ufficiale in gara appartiene a Sergio Perez, allora in Red Bull, autore di 1:44.701 nel 2024. Il GP di oggi si disputa sulla distanza di 44 giri, pari a 308,052 chilometri.
Dove vedere il GP Belgio di Formula 1 in TV e streaming
Il GP del Belgio sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport F1, canale 207 del decoder satellitare, e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené, Matteo Bobbi e Ivan Capelli. La corsa belga si potrà inoltre seguire anche in diretta streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati. La gara di Spa-Francorchamps inizierà alle ore 15:00. Sarà possibile vederla anche gratuitamente su TV8 e sul sito tv8.it, ma soltanto in differita dalle 18:00.
F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi a Spa
Kimi Antonelli partirà dalla pole position nel GP del Belgio, affiancato da Max Verstappen. In seconda fila George Russell e Charles Leclerc, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton e alla McLaren di Oscar Piastri. Norris, terzo in qualifica, scivola invece al 13° posto per la penalità di dieci posizioni.
1ª FILA: 1. Kimi Antonelli (Mercedes), 2. Max Verstappen (Red Bull)
2ª FILA: 3. George Russell (Mercedes), 4. Charles Leclerc (Ferrari)
3ª FILA: 5. Lewis Hamilton (Ferrari), 6. Oscar Piastri (McLaren)
4ª FILA: 7. Arvid Lindblad (Racing Bulls), 8. Gabriel Bortoleto (Audi)
5ª FILA: 9. Liam Lawson (Racing Bulls), 10. Pierre Gasly (Alpine)
6ª FILA: 11. Franco Colapinto (Alpine), 12. Nico Hulkenberg (Audi)
7ª FILA: 13. Lando Norris (McLaren), 14. Carlos Sainz (Williams)
8ª FILA: 15. Oliver Bearman (Haas), 16. Alexander Albon (Williams)
9ª FILA: 17. Esteban Ocon (Haas), 18. Valtteri Bottas (Cadillac)
10ª FILA: 19. Sergio Perez (Cadillac), 20. Fernando Alonso (Aston Martin)
11ª FILA: 21. Isack Hadjar (Red Bull), 22. Lance Stroll (Aston Martin)
Formula 1, oggi il GP Belgio: orari TV8 e Sky di diretta e differita
La gara del GP del Belgio di Formula 1 2026 si corre oggi sul circuito di Spa-Francorchamps. La partenza è fissata alle ore 15:00, con diretta TV su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, e streaming su Sky Go e NOW. Non è prevista invece la diretta in chiaro: TV8 trasmetterà gratuitamente il Gran Premio in differita a partire dalle ore 18:00. Stesso orario per la trasmissione in streaming gratis su tv8.it.