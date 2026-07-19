Formula 1 oggi, orari TV del GP Belgio a Spa su TV8 e Sky e dove vederlo: Kimi Antonelli in pole, Ferrari a caccia del podio con Leclerc e Hamilton

La mappa del circuito di Spa–Francorchamps su cui oggi si corre la gara del GP del Belgio della Formula 1 2026

Il circuito di Spa-Francorchamps che ospita la gara del GP del Belgio della Formula 1 2026 in programma oggi. è lungo 7,004 chilometri ed è il tracciato più esteso del calendario della Formula 1. La pista presenta 19 curve, la maggiore variazione altimetrica della stagione e passaggi celebri come Eau Rouge-Raidillon, Kemmel, Pouhon e Blanchimont.

Secondo i tecnici Brembo, Spa rientra tra i circuiti mediamente impegnativi per i freni, con un indice di difficoltà di 3 su 5: le frenate sono sei al giro, tre Hard, due Medium e una Light, per meno di 13 secondi complessivi di utilizzo dell'impianto frenante. La staccata più dura è quella di curva 1, dove le monoposto passano da 285 a 86 km/h in 3,32 secondi e 145 metri, con una decelerazione di 3,6 g, un carico di 111 kg sul pedale e una potenza frenante di 1.367 kW.

Il giro più veloce ufficiale in gara appartiene a Sergio Perez, allora in Red Bull, autore di 1:44.701 nel 2024. Il GP di oggi si disputa sulla distanza di 44 giri, pari a 308,052 chilometri.