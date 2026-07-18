Formula 1, oggi le qualifiche del GP Belgio a Spa: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari sfida Mercedes per la pole

Formula 1 oggi in pista per il GP Belgio 2026 a Spa-Francorchamps: alle 12:30 le prove libere 3, alle 16 le qualifiche per la pole della gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 dalle 18:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
Le caratteristiche del circuito di Spa-Francorchamps per il Gran Premio di oggi
Il circuito di Spa-Francorchamps è lungo 7,004 chilometri ed è il tracciato più esteso del calendario della Formula 1. La pista presenta 19 curve, la maggiore variazione altimetrica della stagione e tre settori molto diversi tra loro, con passaggi celebri come Eau Rouge-Raidillon, Kemmel, Pouhon, Blanchimont e Bus Stop.
Secondo i tecnici Brembo, Spa rientra tra i circuiti mediamente impegnativi per i freni, con un indice di difficoltà di 3 su 5: le frenate sono sei al giro, tre Hard, due Medium e una Light, per meno di 13 secondi complessivi di utilizzo dell'impianto frenante. La staccata più dura è quella di curva 1, dove le monoposto passano da 285 a 86 km/h in 3,32 secondi e 145 metri, con una decelerazione di 3,6 g e un carico di 111 kg sul pedale.
Il record assoluto è l'1:40.510 realizzato da Oscar Piastri nelle qualifiche Sprint del 2025, mentre il giro più veloce in gara appartiene a Sergio Pérez, autore di un 1:44.701 nel 2024. La corsa di domani si disputerà su 44 giri.
I risultati delle prove libere di ieri a Spa: Antonelli risponde a Verstappen, Ferrari ancora da decifrare
Il venerdì di Spa ha visto Max Verstappen chiudere davanti nelle FP1 e Kimi Antonelli prendersi le FP2 dopo la reazione della Mercedes alle difficoltà iniziali. La Ferrari ha mostrato un buon potenziale al mattino con Hamilton e Leclerc alle spalle dell'olandese, ma ha perso terreno nel pomeriggio. Pochi invece i riferimenti sul passo gara, interrotto dall'incidente di Gasly.
Dove vedere la F1 oggi: alle 16 le qualifiche
Le qualifiche del GP del Belgio di Formula 1 saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport F1, canale 207 del decoder satellitare, e in streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati, con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Marc Gené e Matteo Bobbi. La sessione che stabilirà la griglia di partenza della gara di domani inizierà alle ore 16. La differita in chiaro su TV8 andrà invece in onda a partire dalle 18:30. Allo stesso orario la trasmissione in streaming gratis su tv8.it.
Formula 1, gli orari TV delle qualifiche del GP Belgio: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Oggi la Formula 1 torna in pista sul circuito di Spa-Francorchamps per le ultime prove libere e le qualifiche del GP del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026. Le FP3 inizieranno alle 12:30, mentre alle 16 prenderà il via la lotta per la pole position. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Le qualifiche saranno visibili anche in chiaro, ma in differita su TV8 a partire dalle 18:30.