Formula 1, oggi le qualifiche del GP Belgio a Spa: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari sfida Mercedes per la pole

La mappa del circuito di Spa–Francorchamps su cui oggi si disputano le qualifiche del GP del Belgio della Formula 1 2026

Il circuito di Spa-Francorchamps è lungo 7,004 chilometri ed è il tracciato più esteso del calendario della Formula 1. La pista presenta 19 curve, la maggiore variazione altimetrica della stagione e tre settori molto diversi tra loro, con passaggi celebri come Eau Rouge-Raidillon, Kemmel, Pouhon, Blanchimont e Bus Stop.

Secondo i tecnici Brembo, Spa rientra tra i circuiti mediamente impegnativi per i freni, con un indice di difficoltà di 3 su 5: le frenate sono sei al giro, tre Hard, due Medium e una Light, per meno di 13 secondi complessivi di utilizzo dell'impianto frenante. La staccata più dura è quella di curva 1, dove le monoposto passano da 285 a 86 km/h in 3,32 secondi e 145 metri, con una decelerazione di 3,6 g e un carico di 111 kg sul pedale.

Il record assoluto è l'1:40.510 realizzato da Oscar Piastri nelle qualifiche Sprint del 2025, mentre il giro più veloce in gara appartiene a Sergio Pérez, autore di un 1:44.701 nel 2024. La corsa di domani si disputerà su 44 giri.