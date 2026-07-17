F1 GP Belgio a Spa, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Oggi la Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP del Belgio 2026 in programma sul circuito di Spa-Francorchamps: le FP1 al via alle 13:30, alle 17 le FP2. Riflettori sulla Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton e sulla Mercedes del leader della classifica Kimi Antonelli, chiamato a reagire dopo il ritiro di Silverstone. Diretta TV e streaming su Sky e NOW, mentre non è prevista la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli aggiornamenti in tempo reale, i risultati e i tempi delle prove libere.
Le caratteristiche del circuito di Spa-Francorchamps per il GP del Belgio
Il circuito di Spa-Francorchamps è lungo 7,004 chilometri ed è il tracciato più esteso dell'intero calendario della Formula 1. La pista delle Ardenne presenta 19 curve e alterna lunghi rettilinei, grandi dislivelli e tratti velocissimi come Eau Rouge-Raidillon, Pouhon e Blanchimont.
Spa presenta inoltre la maggiore variazione altimetrica della stagione e tre settori molto diversi: il primo velocissimo, il secondo più tortuoso e il terzo nuovamente scorrevole.
Il record assoluto sul giro è l'1:40.510 realizzato da Oscar Piastri nelle qualifiche Sprint del 2025, mentre il primato ufficiale in gara appartiene a Sergio Perez, autore di un 1:44.701 nel 2024.
La corsa di domenica si disputerà sulla distanza di 44 giri, per un totale di 308,052 chilometri.
Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere 1 e 2 a Spa-Francorchamps
Le prove libere del GP del Belgio di Formula 1 saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport F1, canale 207 del decoder satellitare, e Sky Sport Uno (canale 201), con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Ivan Capelli e Marc Gené. Le FP1 cominceranno alle ore 13:30, mentre la seconda sessione di prove libere sul circuito di Spa-Francorchamps inizierà alle ore 17. Non sarà possibile vedere le due sessioni in chiaro su TV8, nemmeno in differita.
Prove libere F1 GP Belgio, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2
Oggi la Formula 1 torna in pista sul circuito di Spa-Francorchamps per le prime due sessioni di prove libere del GP del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026.
Le FP1 inizieranno alle ore 13:30, mentre alle ore 17 prenderanno il via le FP2. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Non è prevista invece la diretta in chiaro su TV8.