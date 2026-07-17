F1 GP Belgio a Spa, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Oggi la Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP del Belgio 2026 in programma sul circuito di Spa-Francorchamps: le FP1 al via alle 13:30, alle 17 le FP2. Riflettori sulla Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton e sulla Mercedes del leader della classifica Kimi Antonelli, chiamato a reagire dopo il ritiro di Silverstone. Diretta TV e streaming su Sky e NOW, mentre non è prevista la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli aggiornamenti in tempo reale, i risultati e i tempi delle prove libere.