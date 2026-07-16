In Inghilterra accusano l’Argentina di antisportività elencando “31 sporchi trucchi” usati in campo

In Inghilterra hanno messo sotto accusa il comportamento dell’Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026 e hanno ricostruito una lunga serie di episodi contestati durante la sfida di Atlanta. Tra falli, proteste e provocazioni, Oltremanica cresce la polemica sullo stile di gioco argentino sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori.

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La sconfitta contro l'Argentina nella semifinale del Mondiali 2026 fa discutere in Inghilterra. Oltre all'amarezza per la rimonta subita nei minuti finali, Oltremanica si è aperto un acceso dibattito sul modo in cui la squadra di Lionel Scaloni ha interpretato la partita, con accuse di eccessiva aggressività, continue provocazioni e perdite di tempo.

A dare il via alla polemica è stato il noto giornale inglese The Telegraph, che ha pubblicato un lungo articolo dal titolo "I 31 trucchi scorretti dell'Argentina", una sorta di cronologia dettagliata di tutti gli episodi ritenuti ‘antisportivi' durante i 97 minuti della sfida di Atlanta da parte dei giocatori della Seleccìon.

"L'Argentina gioca sporco": in Inghilterra esplode la polemica dopo la semifinale

Secondo il quotidiano britannico, l'Albiceleste avrebbe cercato fin dai primi istanti di innervosire gli avversari. Nell'elenco trovano spazio gli interventi duri di Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández e Giuliano Simeone, accusati di entrare sistematicamente in ritardo sui giocatori inglesi, in particolare su Elliot Anderson e Jude Bellingham. Tra gli episodi citati figurano anche il presunto schiaffo di Simeone a Anthony Gordon, i continui contatti con Jordan Pickford durante i calci piazzati e le proteste insistenti nei confronti dell'arbitro.

Anche Lionel Messi finisce nel mirino della stampa inglese. Il fuoriclasse argentino viene criticato per aver protestato ripetutamente con il direttore di gara, per averlo seguito fino al tunnel degli spogliatoi all'intervallo e per alcuni contatti con Bellingham e Spence nel corso del secondo tempo.

Nel dossier del giornale inglese vengono inseriti perfino episodi marginali, come le richieste di cartellino rosso rivolte ad Anderson dopo un fallo sul capitano argentino.

Le accuse non si fermano ai falli di gioco. Tra i comportamenti contestati vengono citati anche il lancio di un secondo pallone dalla panchina argentina per rallentare una rimessa laterale inglese, il tempo perso da Emiliano Martínez nei minuti di recupero e l'esultanza di Cristian Romero, che dopo il gol del 2-1 avrebbe urlato la propria gioia in faccia a Pickford.

A far discutere è stato anche quanto accaduto dopo il fischio finale. Mentre l'Argentina festeggiava la qualificazione alla finale, dagli spalti è comparso uno striscione con la scritta "Le Isole Falkland sono argentine", riferimento alla storica disputa territoriale tra Argentina e Inghilterra. Un gesto che potrebbe ora essere oggetto di valutazione da parte della FIFA.

Le polemiche, però, non raccontano tutta la storia della partita. In campo il confronto è stato estremamente fisico da entrambe le parti, con momenti di tensione, provocazioni reciproche e numerosi interventi al limite.

L'Inghilterra, che fino agli ultimi minuti aveva accarezzato il sogno della finale, ha visto sfumare la qualificazione a causa della rimonta argentina, e il clima acceso del post-partita testimonia quanto la sfida abbia lasciato il segno ben oltre il risultato finale.

Gli episodi contestati durante la semifinale Inghilterra-Argentina