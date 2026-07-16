In Inghilterra accusano l’Argentina di antisportività elencando “31 sporchi trucchi” usati in campo
La sconfitta contro l'Argentina nella semifinale del Mondiali 2026 fa discutere in Inghilterra. Oltre all'amarezza per la rimonta subita nei minuti finali, Oltremanica si è aperto un acceso dibattito sul modo in cui la squadra di Lionel Scaloni ha interpretato la partita, con accuse di eccessiva aggressività, continue provocazioni e perdite di tempo.
A dare il via alla polemica è stato il noto giornale inglese The Telegraph, che ha pubblicato un lungo articolo dal titolo "I 31 trucchi scorretti dell'Argentina", una sorta di cronologia dettagliata di tutti gli episodi ritenuti ‘antisportivi' durante i 97 minuti della sfida di Atlanta da parte dei giocatori della Seleccìon.
"L'Argentina gioca sporco": in Inghilterra esplode la polemica dopo la semifinale
Secondo il quotidiano britannico, l'Albiceleste avrebbe cercato fin dai primi istanti di innervosire gli avversari. Nell'elenco trovano spazio gli interventi duri di Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández e Giuliano Simeone, accusati di entrare sistematicamente in ritardo sui giocatori inglesi, in particolare su Elliot Anderson e Jude Bellingham. Tra gli episodi citati figurano anche il presunto schiaffo di Simeone a Anthony Gordon, i continui contatti con Jordan Pickford durante i calci piazzati e le proteste insistenti nei confronti dell'arbitro.
Anche Lionel Messi finisce nel mirino della stampa inglese. Il fuoriclasse argentino viene criticato per aver protestato ripetutamente con il direttore di gara, per averlo seguito fino al tunnel degli spogliatoi all'intervallo e per alcuni contatti con Bellingham e Spence nel corso del secondo tempo.
Nel dossier del giornale inglese vengono inseriti perfino episodi marginali, come le richieste di cartellino rosso rivolte ad Anderson dopo un fallo sul capitano argentino.
Le accuse non si fermano ai falli di gioco. Tra i comportamenti contestati vengono citati anche il lancio di un secondo pallone dalla panchina argentina per rallentare una rimessa laterale inglese, il tempo perso da Emiliano Martínez nei minuti di recupero e l'esultanza di Cristian Romero, che dopo il gol del 2-1 avrebbe urlato la propria gioia in faccia a Pickford.
A far discutere è stato anche quanto accaduto dopo il fischio finale. Mentre l'Argentina festeggiava la qualificazione alla finale, dagli spalti è comparso uno striscione con la scritta "Le Isole Falkland sono argentine", riferimento alla storica disputa territoriale tra Argentina e Inghilterra. Un gesto che potrebbe ora essere oggetto di valutazione da parte della FIFA.
Le polemiche, però, non raccontano tutta la storia della partita. In campo il confronto è stato estremamente fisico da entrambe le parti, con momenti di tensione, provocazioni reciproche e numerosi interventi al limite.
L'Inghilterra, che fino agli ultimi minuti aveva accarezzato il sogno della finale, ha visto sfumare la qualificazione a causa della rimonta argentina, e il clima acceso del post-partita testimonia quanto la sfida abbia lasciato il segno ben oltre il risultato finale.
Gli episodi contestati durante la semifinale Inghilterra-Argentina
- 1′ – Mac Allister entra in ritardo su Anderson, lasciando il piede alto nel contrasto.
- 2′ – Paredes entra in contatto con Bellingham, spingendolo durante l'azione.
- 3′ – Enzo Fernández arriva in ritardo sull'intervento ai danni di Anderson.
- 6′ – Simeone colpisce Anderson da dietro sul piede.
- 11′ – Enzo Fernández commette un altro fallo su Anderson senza essere sanzionato dall'arbitro.
- 11′ – Rogers viene fermato con un intervento giudicato volontario dai giocatori inglesi.
- 13′ – Simeone colpisce Pickford dopo un'azione interrotta per fuorigioco.
- 15′ – Bellingham finisce a terra dopo un intervento di Paredes considerato regolare, ma secondo gli inglesi viene poi provocato verbalmente.
- 16′ – Simeone atterra Gordon e gli dà una pacca sulla testa giudicata provocatoria dalla stampa inglese.
- 24′ – Simeone viene ammonito per aver ostacolato Pickford, ma secondo gli inglesi ripete un comportamento simile durante un calcio d'angolo successivo.
- 28′ – Mac Allister interviene in ritardo su James.
- 31′ – Enzo Fernández commette fallo su Bellingham.
- 33′ – Guéhi vince il duello con Simeone, che avrebbe tentato un intervento irregolare con la testa.
- 34′ – Molina interviene da dietro su Bellingham.
- 36′ – Messi viene atterrato da Anderson e provoca il primo cartellino giallo della partita. Nel momento della caduta, il capitano argentino colpisce leggermente Spence.
- 37′ – Mac Allister e Paredes protestano chiedendo l'espulsione di Anderson per il fallo commesso su Messi.
- 41′ – Lisandro Martínez riceve un cartellino giallo per un fallo su Rogers.
- 45′ – James prova a battere rapidamente una rimessa laterale, ma dalla panchina argentina viene lanciato un pallone in campo, rallentando la ripresa del gioco.
- 45+2′ – Paredes interviene con la gamba alta su Anderson.
- Fine primo tempo – Messi ed Enzo Fernández protestano animatamente con l'arbitro; il capitano argentino continua il confronto anche mentre il direttore di gara si dirige verso gli spogliatoi.
- 48′ – Messi spinge Bellingham verso i cartelloni pubblicitari.
- 51′ – Cristian Romero ("Cuti") viene ammonito per un intervento falloso su Bellingham.
- 53′ – Simeone colpisce Spence al volto durante un contrasto, senza ricevere il cartellino secondo le proteste inglesi.
- 58′ – Pickford prova a intervenire sul pallone, mentre Romero resta in piedi durante l'azione senza abbassarsi.
- 73′ – Messi entra in contatto con Spence spingendolo.
- 85′ – Romero festeggia il gol urlando davanti a Pickford, apparso sconsolato dopo la rete argentina.
- 88′ – Stones resta a terra dopo un colpo alla testa e l'Argentina protesta per la gestione dell'episodio.
- 90+2′ – Montiel rivolge parole offensive a Bellingham.
- 90+7′ – Emiliano Martínez viene accusato di perdita di tempo durante il recupero, accompagnata da un sorriso provocatorio.
- Fine partita – I giocatori inglesi, secondo le ricostruzioni britanniche, reagiscono alle celebrazioni molto accese dell'Argentina dopo il fischio finale.