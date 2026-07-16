Bellingham dà uno schiaffo a Barco dopo la fine di Inghilterra-Argentina: un video mostra il pregresso

Jude Bellingham ha colpito platealmente con uno schiaffo sulla nuca Valentin Barco dopo la fine della partita persa dall’Inghilterra contro l’Argentina. Un video mostra i motivi del gesto del calciatore inglese, che ora rischia una sanzione.

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La tensione già abbondantemente palpabile durante la semifinale dei Mondiali vinta 2-1 dall'Argentina in rimonta sull'Inghilterra è esplosa dopo il fischio finale dell'arbitro Ismail Elfath, quando Jude Bellingham – protagonista di una prova molto deludente, peraltro dopo un torneo strepitoso – si è reso protagonista di un brutto episodio, con l'aggravante di averlo messo in atto alle spalle di un avversario che non poteva vederlo arrivare. Il 23enne centrocampista offensivo del Real Madrid ha dato uno schiaffo sulla nuca a Valentin Barco, difensore dello Strasburgo che era rimasto in panchina per tutto il match, e adesso rischia una sanzione dall'organo disciplinare della FIFA.

I nervi di Bellingham erano stati messi a dura prova nel corso della partita dal ‘trattamento' speciale dedicatogli dai calciatori argentini, in particolare Paredes, entrato subito in maniera durissima su di lui dopo pochi minuti. Una frustrazione – acuita dall'andamento e infine dall'esito negativo della sfida – che è esplosa al termine della semifinale che ha eliminato l'Inghilterra, cui resta adesso solo la mesta incombenza della ‘finalina' per il terzo posto contro la Francia.

Cosa è successo dopo il fischio finale di Inghilterra-Argentina ai Mondiali: lo schiaffo di Bellingham a Barco

Le immagini mostrano Bellingham apparentemente tranquillo, lo si vede dare anche la mano a un calciatore argentino, prima che si crei vicino a lui un gruppetto di avversari che festeggiano, cui si aggiunge infine anche Barco. È solo a quel punto che il giocatore inglese si avvicina al gruppo di argentini abbracciati per dare lo schiaffo a Barco sulla nuca, ignorando tutti gli altri. Inevitabile la reazione a muso duro del 21enne dello Strasburgo, contro il quale Bellingham continua a puntare il dito, come a dire ‘tu sai cosa hai fatto'. L'intervento di Otamendi a separare i due fa finire lì il momento di tensione.

Perché Bellingham ha colpito Barco: un video mostra il comportamento precedente dell'argentino

Ma cosa era successo prima, tale da motivare una reazione così forte di Jude? Dopo che Enzo Fernandez aveva pareggiato per l'Argentina a cinque minuti dalla fine il vantaggio inglese di Gordon (Lautaro avrebbe poi segnato al 92′ il gol della vittoria), Barco era entrato come un ossesso in campo per festeggiare e nella sua corsa aveva esultato in faccia ai calciatori inglesi. "È stato probabilmente il peggior esempio di sportività che abbiamo visto in questa Coppa del Mondo", ha detto l'ex portiere dell'Inghilterra Paul Robinson a ‘BBC Radio'.

Cosa rischia Bellingham: le possibili sanzioni sulla base del Codice Disciplinare della FIFA

La ‘lezione' data da Bellingham a Barco potrebbe costare cara al calciatore dell'Inghilterra, che rischia una sanzione da parte della FIFA, anche se il gesto è stato fatto dopo il fischio finale: secondo l'Articolo 14 del Codice Disciplinare del massimo ente calcistico, uno schiaffo come quello appioppato a Barco può configurare ‘violent conduct' o ‘assault', una fattispecie punita con almeno tre partite di squalifica. La FIFA può intervenire perché l'Articolo 9.4 permette procedimenti anche se gli arbitri non hanno visto l'episodio, e la giurisdizione vale per tutto il post-partita in una competizione ufficiale come i Mondiali. Nel concreto molto probabilmente – qualora si decida di intervenire – ci si limiterà a una multa.