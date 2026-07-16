L’Argentina trova in campo la borraccia di Pickford con gli appunti sui rigoristi: Messi legge e ride

Dopo la semifinale del Mondiale 2026 vinta contro l’Inghilterra, i giocatori dell’Albiceleste trovano la borraccia del portiere inglese con le indicazioni sui rigoristi argentini: tra risate, stupore e sfottò socia del preparatore argentino.

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L'Argentina ha conquistato la finale dei Mondiali 2026 con una rimonta da leggenda contro l'Inghilterra, ma il post-partita al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta ha regalato un episodio destinato a far parlare molto. Al centro della scena è finita la borraccia del portiere inglese Jordan Pickford, sulla quale era stato applicato un foglietto con tutte le indicazioni sui rigoristi argentini in vista di un'eventuale finale dagli undici metri.

A fare la scoperta è stato lo storico massaggiatore dell'Albiceleste, Marcelo "Daddy" D'Andrea. Mentre i giocatori festeggiavano la qualificazione alla finale davanti ai propri tifosi, D'Andrea si è imbattuto nella borraccia lasciata sul terreno di gioco dal numero uno inglese e l'ha portata immediatamente da Lionel Messi, Nicolás González e altri componenti della squadra.

La borraccia di Pickford con la lista dei calciatori dell'Argentina: Messi e i compagni

Le immagini, riprese dalle telecamere di TyC Sports, sono diventate rapidamente virali. Messi ha osservato con attenzione il foglietto, cercando di interpretare le annotazioni scritte in inglese sui rigoristi argentini. Per qualche secondo il capitano è apparso quasi perplesso, confrontandosi con i compagni nel tentativo di decifrare il significato di quelle indicazioni.

La scoperta ha subito attirato l'attenzione di Lionel Messi e dei compagni, curiosi di capire il contenuto di quegli appunti. Nicolás González ha fatto notare la presenza dei nomi dei possibili rigoristi argentini: "Guarda, ci sei tu, Messi, Lautaro e Julián, tutti qui scritti". Il fisioterapista Marcelo "Daddy" D'Andrea ha confermato: "Sì, tutti sono qui scritti". Messi, incuriosito, ha chiesto: "Ma cosa c'è scritto?" e a quel punto è intervenuto Senesi: "C'è scritto dove deve andare". Il capitano argentino ha subito intuito il riferimento: "Stai parlando del portiere?" e la risposta è stata affermativa: "Sì, ma c'è scritto che lo sposti a sinistra e poi tiri a destra". Messi ha chiosato con un sorriso: "Quindi ha studiato i calci di rigore".

La borraccia del portiere inglese conteneva le informazioni raccolte dallo staff dell'Inghilterra sulle abitudini dei possibili tiratori argentini: il lato preferito per il tiro, le soluzioni più utilizzate e altri dettagli studiati per aumentare le probabilità di parata in caso di rigori.

Ore dopo, anche il preparatore atletico della nazionale argentina, Luis Martín, ha alimentato il caso pubblicando sui social una fotografia ravvicinata della borraccia e del foglietto. Il commento è stato una chiara frecciata agli inglesi: "Peccato, non avevamo gli stessi piani, amico."

L'episodio ha suscitato curiosità, ma non rappresenta certo una novità nel calcio internazionale. Pickford, come tutti i portieri, prepara minuziosamente le serie di rigori utilizzando da anni appunti personali sulle caratteristiche dei tiratori avversari.

Gli appunti sui rigori di Pickfors, le risate di Enzo e la frecciata social dell'Argentina

Alla vigilia della semifinale, lo stesso portiere aveva assicurato che l'Inghilterra fosse pronta a ogni scenario: "90 minuti, 120 minuti o rigori". Alla fine, però, il piano preparato per l'eventuale serie dal dischetto non è mai entrato in azione.

La partita di Atlanta, però, si è decisa nei minuti finali. Dopo il vantaggio inglese firmato da Gordon al 55′, l'Argentina ha ribaltato tutto nel finale. All'85' Lionel Messi ha battuto rapidamente un calcio d'angolo servendo Enzo Fernández, che con un destro preciso ha battuto Pickford per l'1-1. Nei minuti di recupero è stato ancora Messi a inventare l'azione decisiva, pennellando un cross sul secondo palo che Lautaro Martínez ha trasformato di testa nel gol del definitivo 2-1.

Il post del preparatore atletico Luis Martín con la borraccia di Pickford.

Fino a quel momento Pickford era stato uno dei migliori in campo. Il portiere dell'Everton aveva negato il gol a Julián Álvarez con una bella parata e aveva salvato ancora l'Inghilterra deviando sulla linea un colpo di testa di Nicolás González: interventi che avevano tenuto in vita la squadra di Thomas Tuchel fino alla clamorosa rimonta argentina.

Nonostante la tensione accumulata durante la partita, caratterizzata anche da qualche battibecco e da gesti provocatori – tra cui l'esultanza di Pickford dopo il momentaneo vantaggio inglese e la successiva risposta di Cristian Romero – il finale è stato improntato al rispetto reciproco. Messi, infatti, al termine dell'incontro si è avvicinato personalmente sia a Harry Kane sia allo stesso Pickford per salutarli.