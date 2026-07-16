Chi vincerà i Mondiali 2026 avrà un anello numerato e personalizzato: assoluta novità “rubata” all’NBA

Oltre alla classica medaglia d’oro al collo, i giocatori e lo staff della squadra tra Argentina e Spagna che vincerà il titolo di Campione del Mondo, riceverà durante la cerimonia anche un esclusivo anello, numerato e personalizzato. In puro stile NBA.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I Mondiali 2026 sono sempre più all'insegna dell'american show, uno spettacolo che si avvicina e avvicina il calcio agli sport a stelle strisce. Prima le pause durante i tempi regolamentari, regalando spicchi di partite e tempi opportuni per sponsor e TV, poi l'halftime-show della finale che allungherà l'intervallo di metà gara dai classici 15 ai 30 minuti, per permettere lo sviluppo della mastodontica macchina dello spettacolo. Quindi, l'ultima novità, assoluta, in pieno stile USA: a tutti i calciatori della Nazionale che si laureerà campione del Mondo tra Spagna e Argentina, verrà dato oltre alla tradizionale medaglia d'oro al collo anche un anello personalizzato e numerato, come si fa da sempre tra chi vince il titolo in NBA.

Se sarà proprio il presidente Trump a infilare al dito dei vincitori i particolari e inediti anelli lo si saprà solamente al momento della cerimonia. Al momento è stata confermata la presenza al SoFi Stadium del numero uno del governo a stelle e strisce che fino ad ora non ha assistito ad alcun match dal vivo e, probabilmente, finirà come è accaduto in occasione del Mondiale per Club, con Donald Trump che ha rotto qualsiasi protocollo ufficiale, restando sul palco non solo per la premiazione ma anche inserendosi nelle foto celebrative, in quel caso, del Chelsea. Fatto sta che anche la finale dei Mondiali 2026 vivrà il suo "sogno americano" fino oltre il fischio finale e per sempre: regalando un anello stile NBA.

Gli anelli da Campioni del Mondo: pezzi unici, numerati e da collezione

Ogni anello sarà numerato e realizzato su misura, oltre che essere accompagnato da un certificato di autenticità da consegnare al relativo proprietario: tutto ciò verrà consegnato subito dopo il fischio di conclusione della finale del 19 luglio tra Argentina e Spagna. Le prime indiscrezioni hanno rivelato anche come si consumerà la particolare "cerimonia". In totale verranno realizzati 2.026 esemplari numerati individualmente e di questi, 30 saranno assegnati alla squadra vincitrice, mentre i restanti 1.996 saranno disponibili per l'acquisto come prodotto con licenza ufficiale, consentendo ai tifosi di possedere un pezzo unico di memorabilia della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Leggi anche Lamine Yamal non si allena a tre giorni dalla finale Spagna-Argentina: ha una vistosa fasciatura

Quando verranno consegnati ai giocatori: la cerimonia cosa prevede

Le prime indiscrezioni sono contraddittorie: c'è chi dice che verranno consegnati solo due anelli, a capitano e allenatore, come simbolico trofeo da vincitore, mentre quelli ufficiali verranno forgiati e personalizzati solo successivamente. Ma nuovi rumor prevedono che tutto verrà compiuto in contemporanea: subito dopo la finale, i giocatori campioni e l'allenatore sfileranno davanti alle varie autorità per la tradizionale cerimonia di stretta di mano, con la consegna delle medaglie per poi l'esultanza alzando al cielo il trofeo della Coppa del Mondo. Gli anelli? Saranno realizzati su misura sul posto e verranno messi al dito dei giocatori alla fine, in modo tale che potranno indossare il nuovo simbolo a favore di telecamere e obiettivi.