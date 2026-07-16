Lamine Yamal non si allena a tre giorni dalla finale Spagna-Argentina: ha una vistosa fasciatura

Lamine Yamal non si è allenato, a tre giorni dalla finale con l’Argentina. L’attaccante non desta preoccupazione anche si è presentato con una fasciatura vistosa.

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Dalla Spagna ufficialmente dicono che non c'è un campanello d'allarme. Ma a tre giorni dalla finale dei Mondiali, Lamine Yamal si è presentato al primo allenamento, post Francia, con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. I rumors provenienti dalla nazionale non sono così pessimistici, ma è chiaro che il campanello d'allarme stia iniziando a risuonare, e la finale si avvicina.

Spagna-Argentina è la finale dei Mondiali 2026

Domenica 19 luglio si terrà la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. Una finale inedita. La sfida nella sfida sarà Lamine Yamal, 19 anni, e Leo Messi, anni 39. La finale Lamine Yamal vuole giocarla e con ogni probabilità la giocherà, ma intanto nel primo allenamento seguito alla splendida semifinale vinta con la Francia né l'attaccante del Barcellona né il goleador della semifinale Pedro Porro si sono allenati con tutti gli altri.

Il fallo di Digne a Yamal che ha prodotto il rigore in Francia–Spagna.

Yamal non si è allenato con i compagni

Yamal non ha lavorato con i compagni di squadra dopo aver chiuso acciaccato la semifinale. La vistosa fasciatura alla coscia sinistra si vede e sulla carta desta un minimo di preoccupazione. L'attaccante del Barcellona non è al meglio in questo Mondiale, ma è stato comunque determinante nella semifinale, nella quale si è procurato il rigore che ha aperto l'incontro. Già nel finale di partita aveva mostrato di non essere al top, l'incontro lo aveva terminato regolarmente. Ma già dopo l'arrivo in albergo i fisioterapisti della nazionale hanno iniziato a lavorare su Yamal, che si è preservato non allenandosi con i compagni e mostrando la fasciatura.

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Yamal giocherà la finale dei Mondiali a 19 anni, da teenager lo farà, come è capitato a Pelé e Mbappé, che riuscirono a vincere al primo colpo. All'attaccante del Barcellona, in ogni caso, si augura di giocare la finale senza problemi fisici, a differenza di Roberto Baggio che proprio negli Stati Uniti nel 1994, venne proprio indebolito da un problema muscolare.