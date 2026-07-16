Un video mostra la reazione di Adani al gol di Lautaro contro l’Inghilterra: Rimedio prova a fermarlo

Il video di DAZN che mostra la reazione di Adani durante la telecronaca di Argentina-Inghilterra: ecco come Rimedio ha provato a frenarlo in cabina di commento.

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Lele Adani e la sua telecronaca di Argentina-Inghilterra. Non si parla d'altro in Italia dopo la semifinale mondiale che ha permesso a Messi e compagni di andarsi a giocare il titolo contro la Spagna. Con le sua urla sguaiate, l'ex difensore e commentatore RAI, ha acceso il dibattito sull'opportunità o meno di esprimersi con questo trasporto. Un video spuntato nelle ultime ore mostra le immagini di Adani in cabina di commento. L'opinionista, che non ha mai fatto mistero del suo amore per l'Argentina, è stato letteralmente frenato da Alberto Rimedio.

Lele Adani registrato durante la telecronaca di Argentina-Inghilterra

La postazione dei telecronisti Rai si trova immediatamente sopra quella dei colleghi di DAZN. La telecamera della piattaforma streaming che inquadrava principalmente la coppia formata da Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini ha registrato anche uno scorcio di quanto accadeva nel box di Adani e Rimedio, mostrando la reazione del primo ai gol che tanto ha fatto discutere. Se Lele si mostra un po' freddo in occasione del vantaggio inglese, le cose poi cambiano quando segna l'Argentina come certificato anche dalla telecronaca letteralmente incontenibile.

Scatenato Adani con Rimedio che prova a frenarlo

Quando Lautaro ha segnato il gol del definitivo 2-1 per i campioni del mondo in carica, ecco che Lele Adani si è alzato in piedi smanioso di raccontare quanto accaduto. Si possono vedere chiaramente gli ampi gesti di Alberto Rimedio che con entrambe le mani ha provato a placarlo, a più riprese. Un tentativo riuscito visto che a parte i "non ci credo" di Adani che si è portato le mani sulla testa, quasi incredulo, la prima voce della Rai è riuscita a descrivere la rete del centravanti e l'assist di Messi prima che intervenisse lo scatenato Lele. Quest'ultimo poi come noto si è scatenato con l'esaltazione della squadra di Scaloni e soprattutto di Leo. Notevole la differenza di tono tra le due telecronache, al netto dell'entusiasmo.

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Fatto sta che il racconto di Adani ha sollevato un polverone incredibile dividendo l'opinione pubblica, soprattutto in vista dell'ultimo atto dei Mondiali. Sarà ancora lui a commentare al fianco di Rimedio la finale contro la Spagna. Un ulteriore motivo di appeal per gli spettatori che saranno curiosi di capire se i decibel aumenteranno ancora soprattutto in caso di trionfo dell'Argentina.