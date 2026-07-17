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Cos’è l’AQI e perché può condizionare la finale dei Mondiali a New York: a rischio per la qualità dell’aria

L’indice della qualità dell’aria è il parametro da monitorare per la partita in programma domenica al MetLife Stadium: il fumo degli incendi in Canada tiene in allerta New York e New Jersey.
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A cura di Maurizio De Santis
La coltre di fumo provocata da incendi ha investito l'area di New York.
La coltre di fumo provocata da incendi ha investito l'area di New York.
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A New York sono spuntate di nuovo le mascherine dell'epoca Covid. E il cielo sopra la Grande Mela è caliginoso, l'aria malsana, il sole a stento fa capolino dietro la coltre di fumo, acre e arancione per il riverbero della luce. La nube che avvolge i grattacieli è impastata di foschia e fumo, quest'ultimo provocato dagli oltre 800 incendi attivi in Canada. Le correnti d'aria l'hanno soffiato su una vasta area degli Stati Uniti, compreso il New Jersey che si prepara a ospitare la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. A pochi giorni dal match decisivo, non ci sono elementi ancora sufficienti per dire che la partita è a rischio rinvio, ma il livello di allerta è massimo da parte di FIFA, autorità sanitarie e stazioni meteo.

C'è un fattore che crea ansia e non sono certo i cumuli di nuvole grigie ma la qualità dell'aria: AQI (Air Quality Index) è l'acronimo che tiene sulle spine l'organizzazione dell'incontro che si giocherà domenica 19 luglio al MetLife Stadium. È possibile ospitare in sicurezza un evento del genere, garantendo la tutela della salute pubblica? Tutto dipende dai livelli considerati pericolosi: se si raggiunge quella soglia potrebbero essere messe in atto misure straordinarie. E la cupola di calore non fa altro che peggiorare le condizioni generali.

Cos'è AQI, il parametro che può condizionare la finale dei Mondiali

AQI è l'indice che misura la concentrazione delle particelle inquinanti nell'aria e può cambiare rapidamente in base ai venti. Nei giorni scorsi alcune centraline del New Jersey hanno registrato valori compresi tra livelli "dannosi per i gruppi sensibili" e, localmente, addirittura "pericolosi". Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha chiesto alla popolazione cautela e seguire i protocolli precauzionali previsti per questa situazione di improvvisa emergenza. "Con livelli di inquinamento così elevati, tutti, non solo le persone con asma o problemi cardiaci, e non solo gli anziani, potrebbero risentirne a livello di salute".

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La FIFA non ha indicato una soglia ufficiale

Uno degli aspetti che alimenta i dubbi al riguardo è la posizione della FIFA che non ha mai reso pubblica una soglia precisa di AQI oltre la quale una partita debba essere rinviata. Non c'è un quoziente ufficiale individuato dalla Federazione: in base all'aggiornamento dei dati in tempo reale, spetta alle autorità sanitarie e al servizio meteo la decisione finale in caso di peggioramento della situazione. Non sono esclusi provvedimenti straordinari ma, almeno per adesso, data e ora di Spagna-Argentina restano quelle fissate dal calendario della Coppa del Mondo.

Nella Grande Mela è scattato il protocollo per la tutela della salute.
Nella Grande Mela è scattato il protocollo per la tutela della salute.

Le indicazioni dei modelli meteorologici sono incoraggianti. Tra sabato e le prime ore di domenica sono attese piogge e l'arrivo di un fronte freddo che dovrebbe favorire la dispersione del fumo accumulato tra New York e il New Jersey. Proprio per questo motivo né la FIFA né le autorità locali stanno prendendo in considerazione un rinvio della finale.

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