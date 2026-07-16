Perché Norris avrà una pesante penalità nel GP Belgio appena la sua McLaren entrerà in pista a Spa

Lando Norris avrà 10 posizioni di penalità in griglia di partenza del GP del Belgio a Spa per una nuova componente della power unit McLaren: cosa prevede il regolamento F1 2026.

Lando Norris comincerà il weekend del GP del Belgio della Formula 1 2026 sapendo che qualsiasi risultato ottenuto nelle qualifiche verrà arretrato di dieci caselle. La penalità diventerà formalmente inevitabile nel momento esatto in cui la sua McLaren uscirà dalla pit lane di Spa-Francorchamps con la nuova componente montata sulla power unit.

La squadra britannica ha deciso di introdurre sulla monoposto del campione del mondo una quarta unità dell'elettronica di controllo, necessaria per sfruttare gli ultimi interventi sull'affidabilità realizzati da Mercedes. McLaren ha scelto di pagare il prezzo proprio in Belgio, circuito sul quale le possibilità di sorpasso e rimonta sono superiori rispetto ai successivi appuntamenti di Budapest e Zandvoort.

Perché Norris perde dieci posizioni sulla griglia del GP Belgio

Il regolamento della Formula 1 2026 stabilisce per ogni pilota una dotazione ordinaria di due unità PU-CE, cioè i componenti dell'elettronica di controllo della power unit. Per questa prima stagione del nuovo ciclo tecnico viene però concessa un'unità supplementare: il limite effettivo sale quindi a tre. Con la quarta componente Norris supera la quantità consentita.

L'articolo B8.2.8 del regolamento sportivo FIA prevede una sanzione automatica e cumulativa: la prima volta in cui viene utilizzato un elemento oltre il contingente disponibile scattano dieci posizioni di penalità in griglia; per ogni ulteriore componente dello stesso tipo, la sanzione successiva sarebbe di cinque posizioni.

C'è poi il particolare che spiega il taglio temporale della vicenda. Per la FIA un nuovo elemento viene considerato "utilizzato" quando il transponder della monoposto registra l'uscita dalla pit lane. Non basta quindi che la componente sia installata: la penalità di Norris si cristallizzerà appena la McLaren MCL40 entrerà in pista nelle FP1 di Spa.

La scelta è figlia dei problemi accumulati nella prima parte del campionato. La prima unità era andata definitivamente persa in Cina; la seconda, introdotta in Giappone, aveva richiesto interventi dopo le prove libere ed era poi stata compromessa a Monaco. McLaren ha utilizzato regolarmente un'altra componente da Miami, ma per adottare le correzioni preparate da Mercedes ha deciso di introdurne una nuova, che dovrebbe accompagnare Norris per il resto della stagione.

Il campione del mondo in carica potrà dunque partecipare normalmente a prove e qualifiche, ma domenica verrà arretrato di dieci posizioni rispetto al piazzamento ottenuto al sabato. Anche un'eventuale pole position lo costringerebbe quindi a partire soltanto dall'undicesima casella.