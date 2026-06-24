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Ferrari al GP Austria con il nuovo motore aggiornato con l’ADUO: “Ma non cambierà i valori in pista”

La Ferrari potrà provare il nuovo motore in Austria durante il GP, ma non si aspettano una rivoluzione: “Cercheremo di mettere insieme un fine settimana lineare sotto ogni aspetto”
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A cura di Ada Cotugno
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La Ferrari prova a cambiare passo e al GP Austria porta in pista un nuovo elemento della power unit. L'aggiornamento del motore rappresenta un passo in avanti nello sviluppo della SF-26 ma a Maranello non lo considerano una rivoluzione: impossibile pensare che possa cambiare gli equilibri della Formula 1 in una sola gara, ma l'obiettivo sarà capire quali sono i margini di crescita della monoposto e quanto possa aiutare Leclerc e Hamilton a ridurre il distacco dai rivali: "Si tratta di un aggiornamento limitato e, da solo, non sarà sufficiente a cambiare i valori in pista".

A due settimane dal successo di Barcellona, dove il pilota inglese ha vinto per la prima volta in carriera con la Ferrari, l'intento della scuderia è quello di avvicinarsi sempre di più alla Mercedes per interrompere la marcia trionfale di Kimi Antonelli e mettere in discussione il Mondiale. In Spagna erano già stati introdotti degli aggiornamenti e per questo l'Austria sarà un test importante per capire dove può arrivare il Cavallino. Il nuovo motore era già pronto, ma a Maranello aspettavano la conferma per poterlo utilizzare.

La Ferrari testa il nuovo motore in Austria

Servono risposte che possano dare continuità al successo di Hamilton e rilanciare la Ferrari in un momento molto delicato della stagione. L'evoluzione della power unit arriva grazie al sistema ADUO che permette ai costruttori in svantaggio tecnico di sviluppare il motore anche durante la stagione: non sarà la svolta decisiva, perché le modifiche miglioreranno il motore sul fronte delle prestazioni ma non saranno la soluzione a tutto. La chiave resta sempre il ritmo gara, la gestione degli pneumatici e la prontezza di approfittare di ogni situazione, come successo a Barcellona dove sono stati tutti questi fattori a fare la differenza.

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La Ferrari dovrà riuscire a mantenere un passo competitivo e l'appuntamento in Austria sarà cruciale per capire che direzione prendere. Frederic Vasseur, Team Principal ha spiegato cosa si aspettano a Maranello: "Cercheremo di mettere insieme un fine settimana lineare sotto ogni aspetto, dall’esecuzione in pista alle scelte strategiche da prendere al muretto. Sappiamo che ogni weekend rappresenta una storia a sé. Per questo continueremo ad affrontare una gara alla volta, con umiltà, con l’obiettivo di ottenere il massimo". La prossima tappa diventerà un banco di prova importante per capire se la direzione intrapresa con il nuovo motore è quella giusta.

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