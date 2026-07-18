Verstappen avrà un nuovo ingegnere di pista al posto di Lambiase: chi è Tom Hart (che stava andando via)

La Red Bull ha scelto Tom Hart come successore di Gianpiero Lambiase al fianco di Max Verstappen. Attuale performance engineer dell’olandese, aveva già raggiunto un accordo con la Williams, ora destinato a saltare.

La Red Bull ha individuato il successore di Gianpiero Lambiase nel ruolo di ingegnere di pista della monoposto affidata a Max Verstappen. La scelta sarebbe ricaduta su Tom Hart, attuale performance engineer dell'olandese e da anni una delle figure più importanti del ristretto gruppo tecnico che lavora al suo fianco.

Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf Laurent Mekies avrebbe raggiunto un'intesa con James Vowles per liberare Hart dall'accordo già sottoscritto con la Williams. L'ingegnere britannico avrebbe infatti dovuto lasciare Milton Keynes al termine del 2026 per trasferirsi a Grove nel 2027, ma quella partenza è ora destinata a saltare.

Hart resterà quindi in Red Bull e sarà promosso al posto di Lambiase, che lascerà la squadra quando il suo contratto scadrà alla fine del 2027 per trasferirsi in McLaren con un incarico dirigenziale. Non è ancora chiaro quando avverrà concretamente il passaggio di consegne, anche perché fino alla sua uscita "GP" continuerà formalmente a ricoprire sia il ruolo di race engineer di Verstappen sia quello di Head of Racing.

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Chi è Tom Hart, l'ingegnere che lavora con Verstappen dal 2020

Tom Hart non è una figura nuova per il quattro volte campione del mondo. Dal gennaio 2020 è il suo performance engineer e fa parte del gruppo che, insieme a Lambiase, analizza dati, telemetria, assetto e comportamento della monoposto durante i weekend di gara. Ha quindi accompagnato Max nell'intero ciclo dei quattro titoli mondiali consecutivi.

Il suo compito consiste nel trasformare le sensazioni del pilota e i dati raccolti dalla vettura in indicazioni utili per le regolazioni e per la ricerca della prestazione. Lambiase resta la voce principale alla radio e filtra le informazioni da comunicare a Verstappen, mentre Hart lavora alle sue spalle all'interno dell'unità tecnica. Una struttura nella quale, come lo stesso Hart ha spiegato in passato, non c'è spazio per politica o incomprensioni.

La Red Bull lo aveva già preparato a un possibile salto di ruolo. Nelle FP2 di Abu Dhabi 2023 e nelle FP1 di Imola 2024 Hart aveva sostituito Lambiase alla radio, proprio per accumulare esperienza diretta come ingegnere di pista e comprendere meglio le responsabilità del collega.

La scelta garantisce dunque continuità a Verstappen: al posto dell'uomo con cui ha costruito una delle coppie pilota-ingegnere più vincenti della Formula 1 arriverà una figura che ne conosce già linguaggio, richieste e metodo di lavoro. Ma la promozione di Hart non sarebbe legata esclusivamente alla permanenza di Max: secondo le indiscrezioni, assumerebbe comunque il ruolo sulla vettura di riferimento della Red Bull anche qualora l'olandese decidesse di lasciare la squadra.