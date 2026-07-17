Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di giocare Spagna-Argentina e sarà una finale epica

Il pronostico di Gemini per la finale dei Mondiali: ecco chi vincerà domenica tra Spagna e Argentina secondo l’IA. Partita tesa che si deciderà nei supplementari.

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La Spagna conquisterà il secondo titolo iridato della sua storia o sarà l'Argentina a calare il poker di successi? Cresce l'attesa per la finale dei Mondiali in programma domenica 19 giugno a New York anche perché non sembrano esserci favoriti. Tutto lascia presagire un duello molto combattuto alla luce del valore di due squadre che si stringeranno intorno ai loro rispettivi giocatori più rappresentativi, ovvero Lamine Yamal e Leo Messi. Nel frattempo oltre a gustarci l'attesa, ci siamo divertiti a chiedere una previsione all'Intelligenza Artificiale per provare ad anticipare quello che sarà il possibile andamento della partita. Il risultato? Secondo la piattaforma di Google, Gemini, a trionfare sarà l'Argentina dopo una partita molto dura e tesa con il risultato di 2-1 ai tempi supplementari.

La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina secondo l'IA

Il sistema che svolge compiti tipici dell'intelligenza umana attraverso degli algoritmi avanzati ha ricostruito quello che potrebbe accadere al New York New Jersey Stadium tenendo conto del valore di Spagna e Argentina, delle rose, del percorso effettuato finora e anche del fatto che a dirigere il match sarà l'arbitro Vincic. Secondo la ricostruzione di Gemini sarà un match di un'intensità drammatica, con il palleggio e la freschezza spagnola che si arrenderanno all'esperienza, alla ferocia agonistica e anche alla panchina lunga degli argentini. Sarà un confronto equilibrato che si chiuderà comunque ai supplementari.

Spagna in vantaggio sull'Argentina secondo IA

Il vantaggio della Spagna con Baena, risponde Lautaro

La Spagna prenderà le redini del match trovando il vantaggio alla mezz'ora con un'azione classica. Lamine Yamal attira su di sé Tagliafico e Lisandro Martínez, liberando lo spazio per l'inserimento di Alex Baena che a sua volta appoggia il pallone a Dani Olmo che non lascia scampo al Dibu Martinez. Le Furie Rosse sembrano avere le mani sul match, ma ecco che il ct dell'Argentina Scaloni ridisegna la rosa in vista del secondo tempo. Proprio come accaduto con l'Inghilterra spazio a Rodrigo De Paul e Lautaro Martinez. Attacco pesante per l'Argentina con Messi nelle vesti di rifinitore. Ad un quarto d'ora dal termine Fabian Ruiz perde palla e Messi ispira Alvarez bravo poi a mettere Lautaro in occasione di scaricare un diagonale potentissimo per l'1-1.

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La previsione dell'Intelligenza artificiale sul gol vittoria dell'Argentina

Argentina vincente ai supplementari

Gli inserimenti di Nico Williams e Pedri non hanno prodotto svolte per la Spagna, e l'Argentina nel secondo tempo supplementare trova il gol della vittoria con Enzo Fernandez che di destro insacca il 2-1 che vale il Mondiale. Un match molto teso, con l'arbitro Vincic fiscale nelle sue scelte per cercare di evitare quanto accaduto in semifinale. L'effetto però non è stato quello sperato, con un contrasto duro tra De Paul e Fabian Ruiz che degenera in un principio di rissa. Lo spagnolo si copre la bocca con la mano e paga a caro prezzo questa leggerezza: Vincic applica alla lettera la severissima direttiva FIFA ed espelle l'ex Napoli.

Animi tesi nel finale, ma trionfa l'Argentina

Altro episodio controverso nel finale dei tempi regolamentari secondo Gemini: Lamine salta Tagliafico in area e va giù, con il direttore di gara che indica il calcio di rigore. Proteste veementi degli argentini con pioggia di gialli. L'intervento del VAR però salva i campioni in carica, evidenziando il precedente tocco del cursore sul pallone prima del piede dell'avversario. Rigore revocato e niente di fatto per la Spagna che perde così la chance di vincere il secondo Mondiale. Grande frustrazione per gli iberici che nel finale se la prendono con gli avversari rei di perdere tempo. Da una reazione piccata di Nico Williams nasce un parapiglia che l'arbitro tiene a freno con i cartellini: rosso ad un collaboratore di Scaloni e giallo per Carvajal. È l'ultimo brivido prima di calare il sipario. Ma questa è solo IA per il calcio vero bisognerà aspettare il 19 luglio.