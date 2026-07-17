La classifica dei guadagni ai Mondiali 2026, chi ha incassato più soldi tra le 48 nazionali

Dalla vincitrice del torneo alle nazionali eliminate nella fase a gironi, ecco quanto ha distribuito la FIFA ai 48 partecipanti dei Mondiali 2026. Tutti i premi, convertiti in euro, squadra per squadra.

Il Brasile ai Mondiali 2026.

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I Mondiali 2026 non mettono in palio soltanto il trofeo più prestigioso del calcio internazionale, ma anche un ricco montepremi destinato a tutte le 48 nazionali partecipanti.

La FIFA, infatti, distribuisce premi economici crescenti in base al percorso compiuto nel torneo: ogni passaggio del turno garantisce un incremento dell'assegno finale, fino alla cifra riservata alla squadra campione del mondo.

Uno degli undici titolari del Belgio scesi in campi durante la Coppa del Mondo 2026.

Le nazionali eliminate nella fase a gironi hanno ricevuto circa 9 milioni di euro, mentre chi ha raggiunto i sedicesimi di finale ha incassato 10,8 milioni di euro. L'accesso agli ottavi ha fatto salire il premio a 14,2 milioni di euro, cifra che aumenta ulteriormente per le squadre capaci di arrivare ai quarti di finale, ricompensate con 17,6 milioni di euro.

I compensi più elevati spettano naturalmente alle prime quattro classificate. La nazionale che conquisterà il titolo mondiale riceverà 44,3 milioni di euro, mentre alla finalista andranno 29,7 milioni di euro. La vincitrice della finale per il terzo posto incasserà 26,2 milioni di euro, contro i 24,5 milioni di euro destinati alla quarta classificata.

Mondiali 2026: quanto ha incassato ogni nazionale dalla FIFA

Subito dietro alle prime quattro si trovano le squadre eliminate nei quarti di finale. Norvegia, Belgio, Marocco e Svizzera hanno raggiunto questa fase e hanno garantito alle proprie federazioni un premio di circa 17,6 milioni di euro ciascuna.

Nel gruppo delle nazionali eliminate agli ottavi di finale rientrano invece Messico, Colombia, Brasile, Stati Uniti, Portogallo, Canada, Egitto e Paraguay. Per tutte queste squadre il premio FIFA ammonta a circa 14,2 milioni di euro, una cifra che premia il raggiungimento della seconda fase a eliminazione diretta.

Una formazione dell'Olanda ai Mondiali 2026.

Le squadre fermatesi ai sedicesimi di finale hanno ricevuto un assegno di circa 10,8 milioni di euro. In questa fascia rientrano Paesi Bassi, Germania, Costa d’Avorio, Croazia, Giappone, Australia, Repubblica Democratica del Congo, Ghana, Ecuador, Sudafrica, Svezia, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Algeria, Senegal e Capo Verde.

Infine, le nazionali eliminate nella fase a gironi hanno comunque ottenuto un importante contributo economico. Iran, Corea del Sud, Turchia, Scozia, Uruguay, Arabia Saudita, Repubblica Ceca, Nuova Zelanda, Qatar, Curaçao, Panama, Giordania, Haiti, Uzbekistan, Tunisia e Iraq hanno ricevuto circa 9 milioni di euro ciascuna.

Quanto incassano ogni nazionale dalla FIFA ai Mondiali 2026: il montepremi squadra per squadra