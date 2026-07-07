Daniele Orsato è diventato il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B: prende il posto di Rocchi

Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B. L’ex arbitro internazionale prende il posto di Gianluca Rocchi.

Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B. L'ex arbitro internazionale dunque prende il posto di Gianluca Rocchi il quale si era autosospeso dopo la vicenda che l'ha visto indagato dalla Procura di Milano. Orsato dunque, nominato dal Comitato Nazionale dell'AIA su suggerimento del Direttore Tecnico Domenico Messina, viene promosso dopo un anno alla guida degli arbitri di Serie C. Con una sorta di effetto a catena a prendere il posto di Orsato ai vertici della Commissione arbitrale di Serie C ci sarà Nicola Ayroldi.

Per Paolo Dondarini invece, ruolo da designatore di Serie D al posto di Stefano Braschi. Prima della nomina di Orsato, inoltre, negli ultimi giorni si era parlato anche di nuovo di Nicola Rizzoli il quale però non è mai stato davvero convinto di lasciare i suoi incarichi internazionali. Prende così il via una nuova era all'AIA dopo quanto accaduto negli ultimi mesi. Nomi di primo ordine in ruoli centrali e cruciali per ricostruire al meglio dimenticando le recenti vicissitudini. Dopo le nomine al vertice tecnico rimarrà ancora vacante la casella al vertice politico vista la squalifica e la decadenza da ogni carica dell'ex presidente Antonio Zappi.

Gianluca Rocchi, ormai ex designatore di Serie A e B autosospesosi dopo l’avviso di garanzia.

Nei prossimi mesi sarà quindi necessario andare ad elezioni per eleggere la nuova governance dell'AIA. Per quanto riguarda invece la nomina di Orsato, l'ex arbitro sarà affiancato da una commissione di tutto rispetto composta da Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi due assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera da arbitri, ovvero Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.

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Si apre così una nuova fase dopo la sospensione dall'incarico da parte di Gianluca Rocchi. L'indagine riguardante l'ormai ex designatore arbitrale è ferma da quasi due mesi con il rischio che possa anche chiudersi con l'archiviazione delle accuse a carico dello stesso Rocchi e del suo vice, a sua volta dimessosi, Andrea Gervasoni. Un epilogo che sarebbe quasi una beffa per entrambi.