L’Olanda travolge la Svezia e si prende il 1° posto nel girone: 5-1 con doppiette di Brobbey e Gakpo

L’Olanda batte 5-1 la Svezia nella seconda giornata del girone F dei Mondiali 2026: doppiette di Brobbey e Gakpo, poi il gol di Summerville nel finale. La squadra di Koeman sale a 4 punti e vede la qualificazione ai sedicesimi.

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L'Olanda piazza la prima vera accelerata del suo Mondiale 2026 e lo fa nel modo più netto: 5-1 alla Svezia, doppiette di Brian Brobbey e Cody Gakpo, gol finale di Crysencio Summerville, tre punti pesantissimi nel girone F e un posto ai sedicesimi di finale ormai molto vicino. Dopo il 2-2 dell'esordio contro il Giappone, la squadra di Ronald Koeman aveva bisogno di una risposta forte per evitare di arrivare all'ultima giornata con troppi calcoli da fare. La risposta è arrivata subito, con una partita indirizzata già nel primo tempo e chiusa definitivamente a inizio ripresa.

Il protagonista della prima parte è stato Brobbey, che ha segnato due volte nei primi diciassette minuti e ha messo subito la gara sui binari preferiti dagli Orange. L'attaccante olandese ha dato profondità, peso e presenza in area, costringendo la difesa svedese a inseguire fin dall'avvio. La Svezia, arrivata alla sfida dopo il 5-1 rifilato alla Tunisia, è stata travolta dall'impatto iniziale degli avversari e non è riuscita a ritrovare equilibrio.

Brobbey e Gakpo trascinano l'Olanda, la Svezia crolla dopo il grande debutto

La partita si è chiusa di fatto nei primi minuti della ripresa, quando è salito in cattedra Gakpo. L'attaccante del Liverpool ha segnato due gol in sette minuti, portando il risultato sul 4-0 e trasformando la ripresa in una gestione controllata per la nazionale di Koeman. La Svezia ha trovato soltanto il gol della bandiera con Anthony Elanga, ma non è mai riuscita a rientrare davvero dentro la partita. Nel finale è arrivato anche il quinto gol olandese con Summerville, che ha completato una serata pesantissima per la differenza reti degli Orange.

Per l'Olanda il successo ha un valore doppio. Non solo cancella le perplessità nate dopo il pareggio contro il Giappone, ma cambia anche la classifica del girone: gli Orange salgono a 4 punti, davanti alla Svezia ferma a 3. In attesa di Tunisia-Giappone, Koeman può guardare con maggiore serenità all'ultima giornata, quando affronterà proprio la formazione nordafricana. Nel nuovo formato del Mondiale, con le prime due di ogni girone e le migliori terze qualificate ai sedicesimi, quota 4 punti non dà ancora la certezza matematica, ma rappresenta un margine molto pesante.

La Svezia, invece, passa da una posizione di forza a una situazione più complicata. Il 5-1 alla Tunisia sembrava aver messo la squadra in controllo del girone, ma il crollo contro l'Olanda riapre tutto. L'ultima partita contro il Giappone può trasformarsi in uno spareggio per evitare rischi e blindare il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Per Koeman resta soprattutto l'immagine di una squadra finalmente efficace negli ultimi metri. Dopo il pari all'esordio, l'Olanda aveva bisogno di una vittoria così: netta, pesante e costruita sui suoi uomini offensivi. Brobbey, Gakpo e Summerville le hanno dato gol, classifica e fiducia.