Il video inedito di Yamal nel momento in cui segna Ferran Torres: è il sogno di ogni allenatore

Un video focalizzato solo su Lamine Yamal durante la finale dei Mondiali vinti dalla Spagna sull’Argentina mostra la reazione del 19enne nel momento esatto in cui Ferran Torres insacca il pallone che suggella la vittoria.

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Immaginate la stella della vostra squadra, il calciatore che fa la differenza, il campione che gli avversari raddoppiano sistematicamente perché sanno che è un pericolo ogni volta che prende il pallone. Ebbene, se voi foste l'allenatore e vedeste quello che ha fatto la stella in questione, ovvero Lamine Yamal, quando un suo compagno ha appena messo a segno il gol che vale la vittoria dei Mondiali nella finale tra Spagna e Argentina, beh, allora avreste realizzato il vostro sogno più sfrenato.

Un video inedito focalizzato solo sul 19enne attaccante del Barcellona mostra l'esatto momento in cui Ferran Torres, all'inizio del secondo tempo supplementare, insacca il pallone alle spalle del Dibu Martinez per l'1-0 che resterà scolpito fino al fischio finale. La reazione di Yamal è gioia pura, come se avesse segnato lui. Nessun filtro, nessun pensiero egotico, in quegli attimi Lamine è semplicemente un ragazzo che vede avvicinarsi la Coppa del Mondo, e non gliene frega niente di non essere decisivo e che i riflettori sono per qualcun altro. Corre e poi si tuffa sul prato, e lì ci resta, con pensieri stupendi che viaggiano senza freni nella sua mente.

Voi direte: è una cosa normale, se iniziamo a meravigliarci per le cose che dovrebbero essere normali… Già, dovrebbero. Il mondo dello sport è pieno di campioni che se non sono loro a prendersi la copertina sorridono a mezza bocca e a volte con il loro comportamento egoistico finiscono per essere un limite piuttosto che un valore aggiunto. Il nome di Cristiano Ronaldo, ancor più l'ultimo Ronaldo ormai bolso e ripiegato sui suoi record, è l'esempio che viene in mente subito.

Yamal non ha sicuramente giocato una Coppa del Mondo indimenticabile, a causa delle condizioni fisiche imperfette in cui si è presentato. Lo scorso 22 aprile si era infatti infortunato al bicipite femorale sinistro, calciando un rigore durante il match di Liga contro il Celta Vigo. Da quel momento ha seguito un trattamento conservativo e ha saltato le ultime partite di campionato, recuperando in tempo per i Mondiali. Ha giocato tutte le otto partite della Spagna, mettendo a segno un solo gol, contro l'Arabia Saudita nella fase a gironi.

Lamine Yamal con la Coppa del Mondo 2026 vinta con la Spagna

E tuttavia, pur visibilmente non brillantissimo, è stato un pilastro per Luis de la Fuente, che dagli ottavi fino alla finale non gli ha fatto più saltare un minuto. Troppo importante il suo peso, anche solo come spauracchio per gli avversari. E se poi l'attitudine è quella mostrata nel video, si capisce come il ragazzo sia benvoluto anche in spogliatoio. Intanto la storia Yamal già l'ha fatta: è infatti il calciatore più giovane ad aver vinto sia gli Europei che i Mondiali.