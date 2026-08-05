Calciomercato, news di oggi in diretta: Roma vicina a Molina, Nico Gonzalez all’Inter può portare Frattesi alla Juve

La Roma ha virato con decisione su Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, dopo aver capito che il Feyenoord non abbassava le richieste per Read: si può chiudere a 15 milioni. Asse caldo tra Inter e Juventus, con possibili trasferimenti incrociati di Nico Gonzalez e Davide Frattesi. I nerazzurri intanto non hanno ancora mollato per Moussa Diaby. La Juve deve liberarsi di parecchi esuberi, nel caso ci riesca può fare colpi in attacco (Mateo Pellegrino) e centrocampo (Kessié, Goretzka), mentre più pressanti sono le esigenze in difesa, dove l'obiettivo è il bolognese Jhon Lucumí, e tra i pali, col ballottaggio tra Vicario e Suzuki, su cui peraltro c'è molto forte il PSG. Fermo il Milan, quasi il Napoli, che è vicino a Badiashile del Chelsea. Fiorentina sempre più vicina al prestito di Mastantuono dal Real Madrid.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 5 agosto 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Juventus su Pellegrino per l'attacco e Lucumí per la difesa
La Juventus lavora su tanti tavoli in queste ore, tra esuberi da piazzare e tasselli da consegnare a Luciano Spalletti. Detto di Davide Frattesi che potrebbe rientrare nell'operazione Nico Gonzalez con l'Inter, i bianconeri sono intenzionati a prendere un altro attaccante dopo Kolo Muani, con l'obiettivo puntato su Mateo Pellegrino del Parma, mentre per la difesa il nome caldo è quello del bolognese Jhon Lucumí. A centrocampo resistono le piste Kessié e Goretzka, tra i pali è ballottaggio Vicario-Suzuki, col PSG che tuttavia è piombato forte su quest'ultimo.
Calciomercato Inter, Nico Gonzalez in pole per la fascia: Frattesi può andare alla Juve
Mentre sta adattando Andy Diouf sulla fascia destra in questa prestagione, Cristian Chivu insiste con la dirigenza dell'Inter per avere dal mercato un erede di Dumfries: il nome più caldo è quello dello juventino Nico Gonzalez, tornato dal prestito all'Atletico Madrid. Nell'operazione potrebbe entrare Davide Frattesi diretto a Torino. Non è ancora tramontato Moussa Diaby, ma le richieste dell'Al-Ittihad sono molto alte, senza contare l'ostacolo del mega ingaggio da 15 milioni del 27enne francese.
Nahuel Molina alla Roma, operazione da 15 milioni
Quasi sfumato Givairo Read, visto che il Feyenoord non scende dalla sua richiesta di oltre 30 milioni, la Roma ha virato con decisione su Nahuel Molina per la fascia: l'offerta complessiva all'Atletico Madrid è di 15 milioni, operazione che appare possibile e ha avuto l'approvazione di Gasperini. Per l'esterno offensivo non è ancora tramontato Antonio Nusa del Lipsia, anche se resta molto difficile, l'alternativa è il 19enne Alessio Cacciamani del Torino.