Calciomercato, news di oggi in diretta: Roma vicina a Molina, Nico Gonzalez all’Inter può portare Frattesi alla Juve

La Roma ha virato con decisione su Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, dopo aver capito che il Feyenoord non abbassava le richieste per Read: si può chiudere a 15 milioni. Asse caldo tra Inter e Juventus, con possibili trasferimenti incrociati di Nico Gonzalez e Davide Frattesi. I nerazzurri intanto non hanno ancora mollato per Moussa Diaby. La Juve deve liberarsi di parecchi esuberi, nel caso ci riesca può fare colpi in attacco (Mateo Pellegrino) e centrocampo (Kessié, Goretzka), mentre più pressanti sono le esigenze in difesa, dove l'obiettivo è il bolognese Jhon Lucumí, e tra i pali, col ballottaggio tra Vicario e Suzuki, su cui peraltro c'è molto forte il PSG. Fermo il Milan, quasi il Napoli, che è vicino a Badiashile del Chelsea. Fiorentina sempre più vicina al prestito di Mastantuono dal Real Madrid.

Le ultime notizie di calciomercato oggi 5 agosto 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.