La Juve Stabia è salva, salta il ripescaggio del Bari in Serie B: cosa succede adesso in Serie C

La Juve Stabia salva la Serie B grazie alla ricapitalizzazione della Domus srl che ha acquisito le quote della società. Ora corsa contro il tempo per l’iscrizione.

Sospiro di sollievo in casa Juve Stabia: il club campano salva la Serie B. Un incubo durato due mesi in casa delle Vespe che hanno rischiato seriamente di essere estromessi dal prossimo cadetto che inizierà già con una penalizzazione di due punti per mancati adempimenti. Ebbene oggi il Tribunale di Napoli, con il parere favorevole della Procura, ha fatto sapere che la Juve Stabia ha un nuovo proprietario. Si tratta di Alfredo Guerri che ha acquisito le quote del club con la Domus srl, società che fa capo proprio all'imprenditore. Guerri ha presentato al Tribunale una proposta vincolante finalizzata a dare attuazione all'operazione di ricapitalizzazione deliberata il 1° giugno 2026 dagli amministratori giudiziari, Salvatore Scarpa e Mario Ferrara.

L’iniziativa rappresenta un passaggio chiare per garantire la continuità aziendale e il pieno rispetto degli adempimenti previsti. Ora però è una corsa contro il tempo per battere i tempi stretti della burocrazia. Già da oggi la nuova Juve Stabia di Guerri si metterà all'opera per completare tutti i documenti necessari all'iscrizione del club al prossimo campionato di Serie B. A questo punto appare a dir poco difficile, se non impossibile, il ripescaggio del Bari in serie cadetta e che dunque partirà regolarmente dalla Serie C dopo la retrocessione della passata stagione a seguito del ko ai playout contro il Sudtirol. Cambia qualcosa anche in Serie C.

Il Bari dunque ha una speranza minima di partecipare al prossimo campionato di Serie B, ma in questo contesto ormai appare difficile che la Juve Stabia non riesca a concludere al meglio tutte le pratiche per l'iscrizione della squadra al prossimo campionato cadetto. Ebbene questo stravolge anche alcuni piccoli scenari in Serie C che di conseguenza si sarebbero prefigurati in caso di esclusione della Juve Stabia. Il Bari resta in Serie C nel girone C ma a sperare di essere riammesso o ripescato proprio nel campionato di Serie C, è sempre il Foggia. Retrocessi in Serie D al termine dell'ultimo campionato, i Satanelli puntano a tornare in C.

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Cosa cambia in Serie C con la permanenza del Bari

Pur restando il Bari in C infatti, il Foggia dovrebbe prendere il posto della Ternana. Il club pugliese è in pole position per essere riammesso in Serie C e mantenere il professionismo, beneficiando del posto resosi vacante dopo che la FIGC ha revocato l'affiliazione e dichiarato il fallimento della Ternana. Anche se in graduatoria ripescaggi davanti al Foggia si trova teoricamente il Bra, i problemi infrastrutturali e la mancanza di uno stadio a norma nei requisiti Lega Pro spianano la strada al Foggia, che risulta il primo club utile per la riammissione.