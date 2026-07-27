Calciomercato, news di oggi in diretta: Castro a un passo dalla Roma, la Juve chiama Stones. Leao verso la Turchia

La Roma è a un passo dal chiudere il colpo Castro dal Bologna: in Emilia andrebbe Dovbyk. La Juventus invece sta provando a chiudere l'affare Stones, difensore svincolato dopo gli ultimi anni al Manchester City. In uscita Joao Mario, molto vicino alla Fiorentina. Per il Milan la cessione di Leao ora diventa centrale: offerte dalla Turchia, Galatasaray interessato. L'Inter valuta la permanenza di Pavard e continua a seguire con interesse Romero del Tottenham. Como più lontano da Chalobah del Chelsea, Comuzzo sta per diventare un nuovo giocatore del Torino in prestito con diritto di riscatto.

Le ultime notizie di calciomercato oggi lunedì 27 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.