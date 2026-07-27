Calciomercato, news di oggi in diretta: Castro a un passo dalla Roma, la Juve chiama Stones. Leao verso la Turchia

La Roma è a un passo dal chiudere il colpo Castro dal Bologna: in Emilia andrebbe Dovbyk. La Juventus invece sta provando a chiudere l'affare Stones, difensore svincolato dopo gli ultimi anni al Manchester City. In uscita Joao Mario, molto vicino alla Fiorentina. Per il Milan la cessione di Leao ora diventa centrale: offerte dalla Turchia, Galatasaray interessato. L'Inter valuta la permanenza di Pavard e continua a seguire con interesse Romero del Tottenham. Como più lontano da Chalobah del Chelsea, Comuzzo sta per diventare un nuovo giocatore del Torino in prestito con diritto di riscatto.
Le ultime notizie di calciomercato oggi lunedì 27 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Leao al Galatasaray, trattativa col Milan: cosa manca per chiudere
Il Milan è alle prese con la cessione di Leao il quale ha più volte ribadito la volontà di cambiare aria dopo l’ultima stagione in ombra con i rossoneri. La società del diavolo avrebbe ricevuto un interessamento concreto del Galatasaray per il giocatore. I turchi offrono un’operazione in prestito con diritto di riscatto che però al momento non soddisfa il Milan che vuole una cessione definitiva del giocatore. Leao nel frattempo deve trovare l’intesa sull’ingaggio: 13-14 milioni la richiesta del giocatore a fronte dei 10 offerti dal Galatasaray. Il Fenerbahce invece ha smentito l’interesse per il giocatore con una nota ufficiale.
La Juventus su Stones, contatti con il difensore ex Manchester City
La Juventus in attesa di capire chi arriverà in attacco con Kolo Muani super favorito come primo colpo in cima alla lista della società bianconera, sta valutando anche qualche colpo in difesa. L’ultimo nome è quello di John Stones svincolato dopo le ultime stagioni al Manchester City. Le parti si aggiorneranno ma la Juventus ha iniziato i contatti con il difensore. Sempre in difesa in uscita c’è Joao Mario pronto a vestire la maglia della Fiorentina che avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto tra gli 8 e i 9 milioni di euro. La chiusura definitiva dell’operazione può arrivare in settimana.
Calciomercato Roma, Castro in giallorosso e Dovbyk al Bologna in fase di chiusura
La Roma sta stringendo l’acquisto di Castro dal Bologna. La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per definire un’operazione che vedrà anche il coinvolgimento di Dovbyk che finirebbe in Emilia in prestito. Secondo Sky ci sarebbero discussioni sui bonus e la percentuale di futura rivendita di Castro ma l’affare è ben avviato. Le cifre: 35 milioni di euro a cui vanno appunto aggiunti i bonus. Nel frattempo Dovbyk avrebbe dato il suo via libera all’operazione per legarsi al Bologna fino al 30 giugno 2027.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi lunedì 27 luglio 2026
La Roma sta per chiudere il colpo Castro dal Bologna con Dovbyk che farebbe il percorso inverso ma in prestito fino al 30 giugno 2027. Per l’attaccante argentino invece affare da 35 milioni. La Juventus invece resta vigile su Kolo Muani ma nel frattempo valuta l’acquisto di Stones svincolato. In uscita Joao Mario vicino alla Fiorentina. Il Milan invece sta trattando la cessione di Leao: il Galatasaray per ora offre solo un prestito con diritto di riscatto ma i rossoneri vorrebbero cedere il portoghese a titolo definitivo. In casa Inter invece si segue ancora Romero del Tottenham per la difesa (ma manca ancora l'accordo col giocatore) e si valuta la permanenza di Pavard. Il Como invece non ha ancora trovato l'accordo per l'arrivo di Chalobah dal Chelsea mentre il Torino è vicina a Comuzzo dalla Fiorentina.