Nazionale Italia LIVE, Pirlo annuncia: “Non sarò il CT”. Maldini e Leonardo possono dimettersi, Mancini spera. Le news in diretta

In un messaggio condiviso su Instagram e altri canali social nella notte, Andrea Pirlo è intervenuto a chiarire i termini della sulla collaborazione commerciale con la piattaforma di scommesse, Fonbet. Ha spiegato che non c'è alcun legame politico dietro il suo ruolo di global ambassador e provato a dare la giusta dimensione al ruolo definendolo "esclusivamente di natura commerciale e sportiva". Ma la precisazione successiva, quella che collega la sua partnership al "percorso lavorativo negli Emirati Arabi" in quanto allenatore dello United FC Dubai, è stata smentita da una nota della società.

"Il signor Lomakin non ha alcun interesse nella Fonbet. Inoltre, lo United FC Dubai, squadra di calcio di cui Andrea Pirlo è allenatore, non ha alcun legame con Fonbet. Il legame tra il signor Lomakin, lo United FC Dubai e Fonbet non esiste".