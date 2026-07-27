Nazionale Italia LIVE, Pirlo annuncia: “Non sarò il CT”. Maldini e Leonardo possono dimettersi, Mancini spera. Le news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul caso del nuovo CT della Nazionale. Andrea Pirlo non sarà il commissario tecnico dell’Italia, come annunciato da lui stesso su Instagram: Malagò ha deciso di prendere una posizione forte rispetto ai suoi legami con la Russia, alla luce del ruolo di testimonial dell’agenzia di scommesse Fonbet. Un dietrofront che potrebbe innescare le clamorose dimissioni di Maldini e Leonardo: oggi è previsto un chiarimento tra le parti. I due difendono la scelta Pirlo e sono pronti ad un passo indietro nel caso in cui Malagò dovesse imporre un nome diverso per il ruolo di CT. In questo senso il primo nome sulla lista del presidente federale resta quello di Roberto Mancini. Se davvero dovesse saltare il duo Maldini-Leonardo, invece, servirebbe un nuovo DT: da Chiellini a Ranieri, le ipotesi.
Malagò vuole annunciare il nuovo CT dell'Italia entro il 31 luglio
Nel pieno della bufera Pirlo, alle prese con una scelta che sta diventando più complessa giorno dopo giorno, il presidente federale Giovanni Malagò si è fissato un obiettivo: secondo quanto appreso da Fanpage.it, vuole annunciare il nuovo CT dell'Italia entro venerdì 31 luglio. Una corsa contro il tempo, durante la quale il processo che porterà al nome giusto per la Nazionale dovrà andare di pari passo con il chiarimento con Maldini e Leonardo, necessario dopo le tensioni su Pirlo.
Paolo Maldini e le due burrascose settimane da direttore tecnico della FIGC
Era l'11 luglio quando Malagò annunciava di aver ottenuto il sì di Paolo Maldini per il ruolo di direttore tecnico della Federcalcio, con Leonardo al suo fianco in qualità di advisor. Primo obiettivo: individuare il CT giusto per il nuovo corso dell'Italia del calcio. Quella che sembrava una pratica da risolvere nel giro di pochi giorni è invece diventata una telenovela che continua a vivere di colpi di scena. Dall'idea Guardiola, poi tramontata, al tentativo per Ancelotti, fino alla scelta ricaduta su Pirlo e poi ritirata in seguito alle polemiche per i suoi legami con la Russia. Ora sia Maldini che Leonardo sono pronti a farsi da parte, qualora dovessero sentirsi delegittimati in toto nella visione che hanno del nuovo progetto Italia.
Domani è in programma il Consiglio Federale: cosa può succedere
Domani, 28 luglio, è in programma il Consiglio federale. Una data che, almeno nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto segnare anche la comunicazione ufficiale del nuovo ct della Nazionale. Invece, adesso può accadere di tutto: a cominciare dalla scelta di un nuovo direttore tecnico qualora la rottura con Maldini fosse insanabile. Quanto alla scelta del nuovo selezionatore, resta opzione congelata dopo gli ultimi sviluppi su Andrea Pirlo. E proprio in vista dell'assemblea, il presidente della Federcalcio, Malagò, incontrerà oggi le parti: dai rappresentanti delle Leghe ai delegati di atleti e tecnici. Tutto, in uno scenario complesso e teso alla luce degli ultimi accadimenti.
Oggi il confronto decisivo di Malagò con Maldini e Leonardo
Oggi il presidente FIGC, Giovanni Malagò, incontra il direttore tecnico, Paolo Maldini, e l'advisor, Leonardo. Lo stop alla candidatura di Andrea Pirlo tiene aperto ogni scenario, anche quello più estremo che prevede l'ipotesi delle dimissioni. L'incontro è in programma nel tardo pomeriggio, intorno alle 18. Ma non è da escludere che trapelino prima novità sulla vicenda.
Pirlo sullo sponsor Fonbet dalla Russia viene smentito da Sergey Lomakin, il suo stesso presidente
In un messaggio condiviso su Instagram e altri canali social nella notte, Andrea Pirlo è intervenuto a chiarire i termini della sulla collaborazione commerciale con la piattaforma di scommesse, Fonbet. Ha spiegato che non c'è alcun legame politico dietro il suo ruolo di global ambassador e provato a dare la giusta dimensione al ruolo definendolo "esclusivamente di natura commerciale e sportiva". Ma la precisazione successiva, quella che collega la sua partnership al "percorso lavorativo negli Emirati Arabi" in quanto allenatore dello United FC Dubai, è stata smentita da una nota della società.
"Il signor Lomakin non ha alcun interesse nella Fonbet. Inoltre, lo United FC Dubai, squadra di calcio di cui Andrea Pirlo è allenatore, non ha alcun legame con Fonbet. Il legame tra il signor Lomakin, lo United FC Dubai e Fonbet non esiste".
Roberto Mancini CT, Claudio Ranieri direttore tecnico: le ipotesi in caso di dimissioni di Maldini e Leonardo
Cosa succede nel caso di dimissioni di Maldini e Leonardo? La governance del calcio italiano si ritroverebbe ad affrontare il primo rimpasto a distanza appena di un mese dall'insediamento. Un terremoto istituzionale che costituirebbe un duro colpo all'immagine del calcio italiano che, a fatica, tenta di mettere assieme i cocci dopo aver fallito la partecipazione ai Mondiali per la terza volta consecutiva. Quali potrebbero essere le soluzioni? Al momento si è nel campo delle ipotesi ma qualche nome c'è: il primo è quello di Giorgio Chiellini, che potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico della Nazionale; il secondo è quello di Claudio Ranieri, la cui esperienza con la Roma si è conclusa nella scorsa stagione.
Pirlo conferma su Instagram: "Ieri sera ho appreso che non sarò il CT dell'Italia"
Andrea Pirlo conferma che il discorso è chiuso: non sarà lui il prossimo CT dell'Italia. Dopo aver chiarito la sua posizione con un post nella serata di ieri, l'ex calciatore di Milan e Juventus è tornato sull'argomento con una story su Instagram nella quale ha confermato la notizia: "Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana". A Malagò toccherà ora individuare un nuovo CT, di comune accordo con Maldini e Leonardo, con lo spettro delle possibili dimissioni dei due che aleggia sempre più cupo sulla Federcalcio.
Malagò non vuole Pirlo CT dell’Italia, Maldini e Leonardo pensano alle dimissioni
Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha bloccato la nomina di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale. Diversi i fattori che hanno pesato sul “no” del presidente federale: dalle forti perplessità legate all’inadeguatezza dell’ex calciatore a ricoprire un incarico così importante (dopo i rifiuti di Ancelotti e Guardiola) fino alla contestazioni più recenti sui legami commerciali con Fonbet e l'incompatibilità legata al figlio procuratore sportivo (ancora non iscritto all’albo). La presa di posizione di Malagò rischia di far saltare il banco per le dimissioni possibili di Maldini e Leonardo, fautori della candidatura Pirlo.