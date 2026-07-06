Calciomercato, news di oggi in diretta: Gila-Valdepenas per il Milan, Napoli su Natali. L’Inter affonda per Khalili

Il Milan cerca di chiudere la trattativa per Mario Gila con la Lazio, poi proverà a prendere dal Real Madrid il giovane Victor Valdepenas. L'Inter a breve ufficializzerà Ivan Provedel e saluta Dumfries, che è ufficialmente del Real. Affondo per Khalili. Il Napoli dopo aver annunciato Allegri sta provando a prendere il giovane Andrea Natali. La Fiorentina acquisterà il difensore Dragusin. Mentre la Roma segue sempre Greenwood e la Juventus punta per la porta Vicario.

Le ultime notizie di calciomercato oggi 6 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.