Calciomercato, news di oggi in diretta: Gila-Valdepenas per il Milan, Napoli su Natali. L’Inter affonda per Khalili

Il Milan cerca di chiudere la trattativa per Mario Gila con la Lazio, poi proverà a prendere dal Real Madrid il giovane Victor Valdepenas. L'Inter a breve ufficializzerà Ivan Provedel e saluta Dumfries, che è ufficialmente del Real. Affondo per Khalili. Il Napoli dopo aver annunciato Allegri sta provando a prendere il giovane Andrea Natali. La Fiorentina acquisterà il difensore Dragusin. Mentre la Roma segue sempre Greenwood e la Juventus punta per la porta Vicario.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 6 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Khalaili salta la partita con l'Union Saint-Gilloise: Inter più vicina?
L'Inter continua a spingere per Khalaili. Il calciatore non è sceso in campo nell'amichevole con l'Union Saint-Gilloise. Dopo aver ufficializzato l'addio di Dumfries i nerazzurri vogliono cercare di affondare il colpo. Potenziale affare da 25 milioni.
Napoli su Andrea Natali, difensore classe 2008
Il Napoli ha annunciato Allegri e ora può iniziare il suo mercato. Il club di De Laurentiis si è mosso per Andrea Natali, difensore figlio d'arte, classe 2008, del Bayer Leverkusen. Obiettivo anche di Cagliari e Brighton.
Dragusin alla Fiorentina, il difensore torna in Serie A
Paratici lo aveva portato alla Juventus, poi al Tottenham e ora lo preleva per la Fiorentina che piazza un gran bel colpo. Con gli Spurs non ha vissuto una grande esperienza, ma il livello di Dragusin non si discute. I Viola lo acquistano con la formula del prestito oneroso, con l'obbligo di riscatto tra un anno. In difesa era già arrivato Viery.
Calciomercato Milan, Mario Gila a un passo e piace Valdepenas del Real Madrid
Ruben Amorim martedì 7 luglio arriverà in Italia, sbarcherà a Milano dove inizierà la sua nuova avventura. Goncalo Ramos è stato già prelevato. Il prossimo acquisto sarà Mario Gila, ballano appena 3 milioni tra Milan e Lazio. Gila era un nel mirino di Napoli e Atalanta. Piace anche il 2006 Victor Valdepenas, giovane calciatore del Real Madrid.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 6 luglio 2026
Nuova settimana per il calciomercato con tante squadre che proveranno a piazzare colpi in prossimità dell'inizio del ritiro pre-campionato. L'Inter ufficializzerà Provedel, mentre il Milan prova chiudere per Gila con la Lazio e Valdepenas con il Real Madrid. Napoli su Andrea Natali, mentre la Juventus sfoglia la margherita per il nuovo portiere, nel mirino ora c'è Vicario. La Roma segue sempre Greenwood. Dragusin diventerà un calciatore della Fiorentina.