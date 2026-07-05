Clamoroso, la FIFA sospende la squalifica di Balogun ai Mondiali. Trump: “Era una grande ingiustizia”

La FIFA ha sospeso la squalifica dell’attaccante Balogun, che avrebbe dovuto saltare Stati Uniti-Belgio e invece sarà a disposizione e in campo.

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Lunedì a Seattle gli Stati Uniti affronteranno il Belgio negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. A quella partita non avrebbe dovuto prendere parte l'attaccante Folarin Balogun, espulso contro la Bosnia. Ma la squalifica subita dall'attaccante americano è stata sospesa dalla FIFA. Dunque Balogun sarà in campo contro il Belgio. Non è rumors, ma è tutto vero, ed è una notizia che fa scoppiare delle fragorose polemiche: "In conformità con l'articolo 27 del Codice Disciplinare FIFA l'esecuzione della squalifica è sospesa per un periodi di prova di un anno". Il Presidente americano Trump ha commentato la sospensione della squalifica: "Era un'ingiustizia, rimediata un'ingiustizia".

La squalifica per Balogun dopo l'espulsione in USA-Bosnia

La decisione della FIFA crea polemiche feroci. La Federazione internazionale ha sospeso la squalifica di Balogun, espulso durante Stati Uniti-Bosnia per un fallo su Muharemovic. Il centravanti sarà a disposizione di Pochettino per il match degli ottavi, che si terrà nella notte tra il 6 e il 7 luglio contro il Belgio.

La FIFA applica l'articolo 27 e sospende la squalifica

Il cartellino rosso estratto dall'arbitro brasiliano Claus, dopo l'OFR, nei confronti dell'attaccante americano del Monaco da regolamento avrebbe dovuto comportare una squalifica automatica di una giornata. Dunque stop certo con il Belgio. Ma la FIFA ha applicato, per la prima volta nella storia dei Mondiali, l'articolo 27 del codice disciplinare che stabilisce che "l'organo giudiziario può decidere di sospendere in tutto o in parte l'esecuzione di un provvedimento disciplinare".

Balogun dopo essere stato espulso in Stati Uniti–Bosnia, al suo fianco Pulisic.

Squalifica con la condizionale, così com'era stato per Cristiano Ronaldo

Materialmente è una squalifica con la condizionale. Esattamente come quanto accaduto a Cristiano Ronaldo per la gomitata a O'Shea durante la partita Irlanda-Portogallo delle Qualificazioni. CR7 avrebbe dovuto scontare tre giornate di squalifica, ma due turni di stop erano stati sospesi. Il regolamento che aveva graziato Ronaldo specifica: "Se chi beneficia di una sanzione sospesa commette un'altra infrazione di natura e gravità simili durante il periodo di prova la sospensione sarà revocata dall'organo giudiziario e la sanzione sarà applicata senza pregiudizio per eventuali sanzioni aggiuntive imposte per la nuova infrazione".

Trump commenta la sospensione della squalifica di Balogun

La FIFA ha annunciato lo stop della sanzione così: "In conformità con l'articolo 27 del Codice Disciplinare FIFA, l'esecuzione della squalifica è sospesa per un periodo di prova di un anno. Se Folarin Balogun commette un'altra infrazione di natura e gravità simile durante il periodo di prova, la squalifica sarà revocata e la sanzione applicata, senza pregiudizio per qualsiasi sanzione aggiuntiva imposta per la nuova infrazione".

La notizia della sospensione della squalifica di Balogun è stata commentata nientemeno che da Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti ha espresso soddisfazione per la decisione della FIFA e sui social media ha scritto: "Grazie alla FIFA per aver fatto la cosa giusta per aver rimediato a una grande ingiustizia".

Balogun disponibile in Stati Uniti-Belgio degli ottavi

Già la decisione della FIFA produce polemiche, le parole di Trump le triplicano, in virtù anche dell'amicizia del presidente americano con il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino. Faranno da contraltare, sicuramente, le parole del Belgio, guidato da Rudi Garcia, che avrebbe beneficiato dell'assenza di Balogun.

Così Balogun, autore di 3 gol e un assist in 4 partite ai Mondiali, avrà la possibilità di essere eleggibile per la partita con il Belgio, con la squalifica sospesa per un anno. La US Soccer non ha presentato ricorso, come sottolineato da fonti FIFA, ma l'organo che gestisce il calcio Mondiale ha deciso di comminare a Balogun una squalifica sospesa di una partita per un anno.