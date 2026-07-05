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Brasile-Norvegia LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su Rai 1 e DAZN: a che ora vedere la partita

La partita dei Mondiali 2026 in diretta da New York: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Brasile-Norvegia, partita degli ottavi.

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5 Luglio 2026 , 19:00
A cura di Alessio Morra
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In questa domenica 5 luglio si disputano due partite degli ottavi dei Mondiali 2026. La prima è quella più attesa. A New York il Brasile affronta la Norvegia. Ancelotti vuole proseguire il suo percorso, ma sfida con la Selecao una delle mine vaganti del torneo, che punta tutto su Haaland. L'incontro prenderà il via alle ore 22 e si potrà seguire in chiaro su Rai 1 e su DAZN. Streaming con RaiPlay gratis e DAZN. Chi vince sfiderà nei quarti Messico o Inghilterra. Sono già ai quarti Francia e Marocco.

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20:50

Le formazioni ufficiali di Brasile-Norvegia

Le scelte di Ancelotti e Solbakken:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Martinelli, Vinicius; Cunha. CT: Ancelotti.
NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa. CT: Solbakken.

A cura di Alessio Morra
20:00

Dove si giocano oggi le partite dei Mondiali

Due partite degli ottavi in questa domenica. Si parte con Brasile-Norvegia a New York, calcio d'inizio alle ore 22. Mentre alle 2 di notte c'è Messico-Inghilterra, che si disputerà al mitico Azteca di Città del Messico.

A cura di Alessio Morra
19:30

Il percorso della Norvegia

La Norvegia ha esordito vincendo per 4-1 contro l'Iraq, poi ha battuto 3-2 il Senegal. In entrambe le partite c'è stata una doppietta di Haaland. Dopo è arrivato il ko per 4-1 contro la Francia. Nei sedicesimi splendido successo con la Costa d'Avorio, superata nel finale di partita per 2-1 con un gol di Nusa.

A cura di Alessio Morra
19:20

Il cammino del Brasile ai Mondiali 2026

Tre vittorie e un pareggio per il Brasile, che ha iniziato pareggiando 1-1 con il Marocco. Poi 3-0 ad Haiti e 3-0 alla Scozia, che è valso il primato nel girone. Nei sedicesimi 2-1 al Giappone, con gol decisivi di Casemiro e Gabriel Martinelli.

A cura di Alessio Morra
19:10

I risultati delle partite degli ottavi

Canada-Marocco 0-3
Paraguay-Francia 0-1

oggi
Brasile-Norvegia
Messico-Inghilterra

lunedì
Portogallo-Spagna
Stati Uniti-Belgio

martedì
Argentina-Egitto
Svizzera-Colombia

A cura di Alessio Morra
19:00

Dove vedere Brasile-Norvegia ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN

Alle ore 22 scendono in campo il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti, e la Norvegia di Solbakken. L'incontro degli ottavi di finale si potrà seguire in diretta TV sia su DAZN che in chiaro su Rai 1, telecronaca di Giuseppe Galati e Daniele Adani. La partita sarà visibile anche in streaming gratis con RaiPlay e per abbonati di DAZN, con il commento di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

A cura di Alessio Morra
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