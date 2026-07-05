Brasile-Norvegia LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su Rai 1 e DAZN: a che ora vedere la partita

In questa domenica 5 luglio si disputano due partite degli ottavi dei Mondiali 2026. La prima è quella più attesa. A New York il Brasile affronta la Norvegia. Ancelotti vuole proseguire il suo percorso, ma sfida con la Selecao una delle mine vaganti del torneo, che punta tutto su Haaland. L'incontro prenderà il via alle ore 22 e si potrà seguire in chiaro su Rai 1 e su DAZN. Streaming con RaiPlay gratis e DAZN. Chi vince sfiderà nei quarti Messico o Inghilterra. Sono già ai quarti Francia e Marocco.

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