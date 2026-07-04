Il Marocco riscrive la storia del calcio africano ai Mondiali: Canada battuto, è di nuovo ai quarti

Il Marocco vince il match contro il Canada 3-0 grazie ad una doppietta di Ounhai e rete di Rahimi, che permette alla propria nazionale di raggiungere i quarti di finale ai Mondiali 2026. In attesa di sapere se giocherà contro la Francia o il Paraguay.

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Festa per il Marocco che riesce ad eliminare il Canada ai Mondiali 2026 grazie ad una doppietta di Ounhai e la rete nel finale di Rahimi. dopo il primo match valido per gli ottavi di finale. La nazionale del Ct Ouhabi conferma non solo di essere il fiore all'occhiello del calcio africano ma anche di saper riscrivere la storia del calcio di questo continente: è la prima in assoluto a raggiungere consecutivamente in un torneo iridato i quarti di finale. Nel 2022 in Qatar l'avventura si concluse con un clamoroso 4° posto, adesso il sogno ancora intatto è di puntare ad un risultato ancora più alto.

La partita, Canada-Marocco 0-2: la doppietta di Ounhai regala i quarti

Un primo tempo deludente, senza emozioni e con pochissime occasioni da gol. Il Marocco non entra in partita, tiene solo palla in un possesso sterile, con il Canada che spinge e prova di più ma tecnicamente mostra tutta la propria inferiorità rispetto ai campioni d'Africa in carica. Uniche emozioni un tiro a inizio match di David e l'infortunio di Saibari. Il talento marocchino lascia il campo dopo 20 minuti, visibilmente dolorante e affranto: problema muscolare per lui che non sembra di lieve entità e che preoccupa in chiave torneo visto che detiene anche la palma di miglior realizzatore della nazionale con tre centri.

Canada–Marocco 0–2, i gol nella ripresa dopo un primo tempo anonimo

Poi, la metamorfosi: il Marocco spacca in due subito il match dopo solo 5 minuti dal rientro dell'intervallo con uno degli uomini più attesi, Hakimi. L'ex Inter è infatti l'autore dello schema vincente su calcio di punizione, pesca Ounhai che supera Crepeau per la rete del vantaggio che accende il match. I ritmi si alzano, gli spazi per il Marocco aumentano e ne giova lo spettacolo che vive il suo momento più bello subito dopo la rete dell'1-0. Il Canada prova a crescere, il Marocco si chiude davanti a Bounou e fa proseguire il cronometro senza troppe apprensioni, prima del secondo gol di Ounhai che si trova a festeggiare una doppietta personale che vale i quarti mondiali, brindati dal 3-0 di Rahimi. Dove si attende adesso la vincente di Francia-Paraguay, match che si giocherà a Boston.