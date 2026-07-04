L’Inghilterra può usare il Viagra contro il Messico per contrastare l’altitudine: il sildenafil aiuta

Lo staff dell’Inghilterra starebbe valutando di usare il Viagra, non vietato dalla WADA, come possibile aiuto contro gli effetti dell’altitudine in vista della sfida con il Messico: nessuna conferma sull’utilizzo, con la scienza resta divisa sui reali benefici a quote come quella di Città del Messico.

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In vista dell'ottavo di finale dei Mondiali 2026 contro il Messico, l‘Inghilterra potrebbe ricorrere a un aiuto insolito ma perfettamente consentito dai regolamenti antidoping: il Viagra. Il farmaco, il cui principio attivo è il sildenafil, non compare infatti nell'elenco delle sostanze proibite dell'World Anti-Doping Agency per il 2026.

Non esistono indicazioni che i giocatori inglesi abbiano realmente intenzione di assumerlo, ma lo staff tecnico guidato da Thomas Tuchel starebbe valutando ogni possibile soluzione per limitare gli effetti dell'altitudine di Città del Messico, dove si disputerà la sfida. A riportare la notizia è il giornale inglese The Sun.

Lo storico Estadio Azteca di Città del Messico sorge a oltre 2.200 metri sul livello del mare, un'altezza che rende l'aria meno ricca di ossigeno, aumenta la fatica durante lo sforzo fisico e modifica anche la traiettoria del pallone, che tende a viaggiare più velocemente e più lontano.

Ci sono precedenti di uso del viagra in ambito calcistico?

L'ipotesi di utilizzare il sildenafil per affrontare le gare in altura, in realtà, non è una novità nel mondo del calcio. Negli anni diverse squadre sudamericane hanno fatto ricorso al principio attivo del Viagra in occasione di trasferte oltre i 3.000 metri. Tra i casi più noti ci sono quelli del River Plate, che lo ha utilizzato per partite di Copa Libertadores in Bolivia, e dell'Universitario de Deportes in Perù.

Anche altre società argentine e peruviane hanno valutato o adottato protocolli simili mentre in Europa questa pratica è molto meno diffusa e le indiscrezioni circolate, come quelle prima del Mondiale 2010 su alcune nazionali, non hanno mai trovato conferme ufficiali.

Perché scientificamente aiuterebbe il sildenafil?

Dal punto di vista scientifico, il sildenafil agisce dilatando i vasi sanguigni delle arterie polmonari, contribuendo a ridurre la pressione polmonare e a migliorare il trasporto di ossigeno quando l'aria è più rarefatta. Alcuni studi hanno evidenziato benefici sulle prestazioni fisiche ad altitudini elevate, superiori ai 3.000-4.000 metri, soprattutto in alcuni soggetti particolarmente responsivi.

Tuttavia, le revisioni scientifiche più recenti invitano alla prudenza: a quote come quella di Città del Messico (circa 2.240 metri) gli effetti sulle prestazioni sono generalmente limitati o assenti e non rappresentano un'alternativa all'acclimatamento, che resta il metodo più efficace per adattarsi all'altitudine. Inoltre, il farmaco può provocare effetti collaterali come mal di testa, congestione nasale, cali di pressione e disturbi visivi.

Cosa farà l'Inghilterra in vista della partita col Messico

L'Inghilterra avrà inoltre poco tempo per adattarsi alle condizioni ambientali. La squadra è arrivata a Città del Messico soltanto due giorni prima della gara, dopo aver preparato il match nel centro tecnico di Kansas City.

Nel frattempo, per garantire la massima tranquillità ai giocatori, la sede dell'hotel è stata mantenuta riservata e, secondo le indiscrezioni, la FIFA ha autorizzato misure di sicurezza straordinarie, compreso un perimetro protetto attorno all'albergo, per evitare disturbi da parte dei tifosi messicani nelle ore precedenti all'incontro.

Questa ‘copertura', in realtà, è già saltata e più si avvicina la gara e più sale l'attesa di rivedere la nazionale dei Three Lions all'Azteca a distanza di quarant'anni dalla gara del ‘gol del siglo' e della ‘mano de Dios'.