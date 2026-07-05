Mbappé fa impazzire il Paraguay, trash talking e provocazioni: “Se devo farlo metto le mani nella m…”

Il Paraguay ha giocato sporco contro la Francia che è riuscita a vincere solo nel secondo tempo con il gol di Mbappé, protagonista delle grandi provocazioni viste in campo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sulla carta sembrava facile, ma la Francia ha dovuto sudare per superare il Paraguay e arrivare ai quarti di finale dei Mondiali. Contro i sudamericani è successo di tutto e alla fine sono un rigore di Mbappé nel secondo tempo ha sistemato una situazione che stava diventando particolarmente complicata: i francesi hanno dovuto giocare sporco per vincere e si sono ritrovati a fare i conti con un avversario che ha preferito usare le maniere dure rischiando grosso anche dal punto di visa disciplinare.

Il Paraguay ha osato e ha preso di mira specialmente Mbappé, il giocatore più pericoloso che avevano di fronte. Hanno giocato in maniera dura e per alcuni sarebbero stati favoriti dall'arbitro in diverse occasioni. La stella del Real Madrid si è innervosita e alla fine ha esultato praticamente in faccia agli avversari dopo il gol scatenando tutta la tensione accumulata in una gara tesa e difficile in cui la Francia è stata costretta a snaturarsi per vincere.

Il finale teso tra Paraguay e Francia

Alla fine gli ottavi di finale sono stati decisi da un gol di Mbappé che ha messo la parola fine a una partita incredibilmente dura. Il Paraguay non ha fatto sconti a nessuno e ha usato tutta la sua forza fisica per restare in partita, innervosendo continuamente gli avversari che non riuscivano a giocare. Non hanno risparmiato colpi e provocazioni che hanno dato vita a un finale incandescente. L'attaccante del Real Madrid è stato uno dei protagonisti: ha risposto agli avversari insultandoli in spagnolo, ha esultato davanti a loro dopo aver segnato e alla fine della partita si è anche preso una pallonata dietro la schiena dal portiere perché si è rifiutato di stringergli la mano. Gill lo ha confermato dopo la gara: "Volevo stringergli la mano, ma quando mi ha ignorato mi sono arrabbiato. Però mi sono calmato subito. Non ho altro da aggiungere se non congratulazioni a loro".

Il Paraguay ha scelto di affrontare la Francia puntando su uno stile di gioco aggressivo e spavaldo che ha messo in difficoltà i Bleus come mai prima in questi Mondiali. Non hanno potuto fare la loro partita e alla fine Mbappé si è tolto qualche sassolino dalla scarpa davanti ai microfoni: "Se dobbiamo mettere le mani nella me**a, metteremo le mani nella me**a. Il Paraguay pensava che saremmo arrivati in smoking, giocando un calcio offensivo e bello. Anche noi sappiamo giocare sporco come fanno loro".

È la sintesi di tutto quello che è accaduto in campo in un ottavo di finale folle che rischiava di regalarci l'ennesima sorpresa di questi Mondiali. Alla fine la Francia passa ai quarti grazie al rigore segnato da Mbappé e affronterà il Marocco nel remake della semifinale di Qatar 2022, dove gli africani scrissero la storia arrivando a un passo dalla finale prima di perdere per 2-0.