Mondiali 2026, ecco il tabellone degli ottavi: calendario, orari e dove vedere le partite in TV
Prendono ufficialmente il via gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, con le sedici squadre che hanno superato indenni il primo turno a eliminazione diretta. Chi vince arriverà ai quarti di finale, che si giocheranno dal 9 all'11 luglio: il tabellone entra nel vivo e ci propone sfide di grandissimo livello come Brasile-Norvegia, Portogallo-Spagna e Messico Inghilterra. Tutte le partite saranno trasmesse su DAZN e una gara al giorno verrà trasmessa anche in chiaro dalla Rai.
Il tabellone delle partite agli ottavi
Si comincia sabato 4 luglio con la prima partita in programma alle ore 19:00 tra Canada e Marocco, con la nazionale africana che sogna i quarti di finale dopo aver eliminato i Paesi Bassi nel turno precedente. Alle 23:00 in campo il Paraguay che dopo aver superato la Germania si troverà davanti i giganti europei della Francia, favoriti per la vittoria di questi Mondiali e trascinati da un incredibile Mbappé che vuole frantumare il record di gol di questo torneo. Poi ci saranno tre big match consecutivi: prima Brasile-Norvegia, dove Haaland cercherà l'impresa per la sua nazionale contro la squadra di Ancelotti che ha dovuto fare gli straordinari per rimontare il Giappone nel turno precedente; poi Messico-Inghilterra all'Azteca, lo stadio della Mano de Dios: è quello l'ultimo precedente degli inglesi su quel campo che richiama alla mente grandi ricordi legati ai Mondiali e che sprona Kane e compagni ad avvicinarsi sempre di più alla finale.
E ancora, Portogallo-Spagna con lo scontro generazionale tra Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, la rivincita della finale di Nations League del 2025 vinta dai lusitani. Gli Stati Uniti affronteranno il Belgio agli ottavi di finale sperando di continuare a scrivere la storia dei Mondiali di casa, mentre l'Argentina (che ha superato non senza soffrire Capo Verde) dovrà affrontare l'Egitto, altra mina vagante ancora in gioco. La Svizzera ha superato l'Algeria ed è attesa da un ottavo di finale contro la Colombia che ha battuto il Ghana.
Calendario ottavi: dove e quando vederli in tv
Sabato 4 luglio
ore 19 – Canada-Marocco: DAZN
ore 23 – Paraguay-Francia: Rai e DAZN
Domenica 5 luglio
ore 22 – Brasile-Norvegia: Rai e DAZN
Lunedì 6 luglio
ore 2 – Messico-Inghilterra: DAZN
ore 21 – Portogallo-Spagna: Rai e DAZN
Martedì 7 luglio
ore 2 – Stati Uniti-Belgio: DAZN
ore 18 – Argentina-Egitto: DAZN e Rai
Ore 22 – Svizzera-Colombia: DAZN