Germania fuori dai Mondiali, il Paraguay compie un’impresa: vince ai rigori e vola agli ottavi

La Germania per la prima volta nella sua storia perde ai rigori ai Mondiali. Passa il Paraguay, che agli ottavi sfiderà Francia o Svezia.

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La Germania è fuori dai Mondiali. A Boston il Paraguay dopo aver pareggiato 1-1 dopo i regolamentari e i supplementari si qualifica per gli ottavi di finale vincendo per 4-3 dagli undici metri. Gill para i tiri di Havertz e Woltemade, Tah calcia alle stelle. La Germania non aveva mai perso ai Mondiali ai calci di rigore. Il Paraguay giocherà negli ottavi con Francia o Svezia.

Gol di Enciso e Havertz

A Boston la partita sembra assai squilibrata. Il campo dice esattamente l'opposto. Il copione era prevedibile. Barricate del Paraguay, calcio al limite del preistorico. Germania che si impantana e in tutto il primo tempo non è mai veramente pericolosa, il gol lo trova il Paraguay, che nella prima mezz'ora tocca il pallone solo 31 volte. Ma ha due occasioni vere, la prima in avvio di tempo, la seconda è il gol di Enciso servito magistralmente da Almiron.

Nella ripresa la Germania si ripresenta con Goretzka e con un altro spirito. Attacca sempre ma in modo più intelligente e al 54′ fa l'1-1 con Havertz, al terzo gol in questo Mondiale. Bel gol del calciatore dell'Arsenal. Nagelsmann si gioca tutti i calibri pesanti, a caccia del gol, Havertz ha l'occasione migliore, ma Orlando Gill si supera. Si va ai supplementari.

Ai rigori vince il Paraguay

Il primo supplementare si gioca in una metà a campo: quella del Paraguay. Tah segna al 102′, ma l'arbitro dopo una revisione al VAR ravvisa un fallo di Anton su Gill. Gol annullato. Poco dopo la Germania reclama un altro calcio di rigore. Il tempo scorre, il nervosismo aumenta, le perdite di tempo del Paraguay pure e le ansie dei tedeschi aumentano, anche se ai rigori non hanno mai perso ai Mondiali. Il punteggio non cambia e si va ai calci di rigore. La Germania vince il sorteggio e tira per prima.

Il tiro di Balbuena parato da Manuel Neuer.

Sbagliano Havertz, Woltemade e Tah

Havertz è il primo a calciare e lo fa malissimo, Gill para. Mauricio è perfetto, 1-0. Kimmich pareggia, 1-1. Poi tocca a Gomez che spiazza Neuer, 1-2. Musiala calcia benissimo, è parità, ma il Paraguay ha un tiro in più. Galarza altrettanto perfetto, 3-2. Woltemade calcia malissimo, errore bis. Il Paraguay è a un passo dal sogno. Dal dischetto va Sanabria, che calcia fuori. La partita non è finita. Amiri è freddo, 3-3.

José Canale ha trasformato il rigore che ha deciso Germania–Paraguay.

Il Paraguay ha un altro matchpoint. Neuer è chiamato al colpo da campione. Balbuena, entrato a pochi minuti dalla fine, si presenta per ultimo. Lo sguardo è cattivo, il tiro è respinto da Neuer. Si va a oltranza. Tah calcia malissimo, Canale segna. 4-3. Il Paraguay è agli ottavi. La Germania è fuori dai Mondiali e per la prima volta perde ai rigori in una partita dei Mondiali.