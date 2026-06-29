Germania-Paraguay 1-1 LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su DAZN: gol di Enciso e Havertz

Il Paraguay ha chiuso il proprio Gruppo, il girone D, al terzo posto con soli 4 punti ottenuti grazie ad una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Nonostante non sia passato come uno dei primi due, si è qualificato tra le migliori terze del torneo sfidando USA, Australia e Turchia, rubando la scena alla Nazionale di Montella. Un pass che è stato conquistato con il sacrificio e una solidità difensiva importante che ha permesso ai sudamericani di potersi giocare ora gli ottavi di finale nell'impari sfida della Germania, favorita per la qualificazione.