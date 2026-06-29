Germania-Paraguay 1-1 LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su DAZN: gol di Enciso e Havertz

Alle ore 22:30 italiane è iniziata la partita tra Germania e Paraguay al "Gillette Stadium" di Foxborough, a Boston, negli Stati Uniti per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. In Italia la partita non sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 ma sarà visibile per gli abbonati di DAZN in TV in streaming.
Germania e Paraguay sono ai tempi supplementari. Un gol per tempo, nei regolamentari. Prima Enciso e poi Havertz. La partita si allunga.
Inizia il primo tempo supplementare
Stanchissime le due squadre, in un clima torrido a Boston dove iniziano ora i tempi supplementari di Germania-Paraguay, che sono sull'1-1.
Germania-Paraguay 1-1: si va ai supplementari
Le due squadre, cotte, ci provano fino alla fine. 1-1 e tempi supplementari per Germania e Paraguay. Mezz'ora (almeno) per decidere chi passerà agli ottavi.
90° minuto: 5 minuti di recupero per il secondo tempo di Germania-Paraguay
Il recupero per evitare i supplementari, 1-1 tra Germania e Paraguay.
Che parata di Gill su Havertz, Germania a un passo dal raddoppio
Nell'azione successiva la Germania vede il gol del sorpasso, ma Orlando Gill vola e respinge come un gatto un colpo di testa splendido di Havertz, autore del gol del pari.
Occasione d'oro per il Paraguay, Caballero sbaglia: ma era fuorigioco
La Germania attacca e ora lascia spazi, il Paraguay prova ad approfittarne con un contropiede di Caballero che si perde nel finale, ma era fuorigioco.
Punizione di Sané sulla barriera, si resta sull'1-1 a Boston
Sané calcia dal limite, lo fa male, il pallone si stampa sulla barriera.
Pareggia la Germania, ha segnato Havertz
1-1. La Germania trova l'agognato pareggio con un gol di Havertz che colpisce da vero bomber e insacca, è il pareggio dei tedeschi ed è il terzo gol ai Mondiali di Havertz, altro calciatore dell'Arsenal a segnare oggi. Si è sull'1-1 al 54′.
Nulla cambia per la Germania, Paraguay sempre avanti 1-0
La Germania tiene palla ma gioca senza nerbo e senza criterio. Molto prevedibile la squadra tedesca.
Secondo tempo, nella Germania c'è Leon Goretzka
Goretzka è il primo cambio di Nagelsmann, esce Nmecha. Prova a fare qualcosa di diverso la Germania, sotto 1-0 con il Paraguay.
Il calcio antico del Paraguay per ora funziona, per la Germania è dura
Se continua così può materializzarsi un risultato altamente a sorpresa. Le barricate del Paraguay sono state vincenti, la Germania deve cambiare qualcosa.
Fine primo tempo: Germania 0 Paraguay 1
La partita perfetta del Paraguay, che torna negli spogliatoi in vantaggio di un gol sulla Germania, 1-0 gol di Enciso.
La Germania reagisce subito creando un paio di palle gol, ma è sempre 0-1
La risposta dei tedeschi è notevole, la furia c'è, la precisione no. Il risultato non cambia e per la Germania adesso si fa sempre più dura.
Gol del Paraguay, 1-0 alla Germania
Gol di Enciso. Il Paraguay appena per la seconda volta si presenta dalle parti di Neuer e trova il gol al minuto 42. Almiron pennella per Enciso che indisturbato nell'area di rigore colpisce di testa e insacca, lasciando fermo il portiere del Bayern Monaco. Germania 0 Paraguay 1.
L'incredibile statistica mostrata in Germania-Paraguay
Al minuto 33 la grafica prende il sopravvento e chi a seguire la partita nota: Passaggi della Germania 239, quelli del Paraguay 31. Non servono commenti.
Per la Germania la partita è e sarà molto dura: il Paraguay fa le barricate
Già si mette al caldo asfissiante, poi c'è il Paraguay di Alfaro che bada solo a difendersi. La Germania non trova spazi, ci prova senza frutti. Nagelsmann nervoso in panchina.
Hydration break: stop per Germania e Paraguay
Al minuto 23 e con il punteggio di 0-0 si stoppa la partita, pausa per i calciatori che si idratano.
Un quarto d'ora ed a Boston è sempre 0-0 tra Germania e Paraguay
Dopo un paio di sfuriate iniziali, la partita ha preso il suo ritmo. La Germania palleggia tanto, cerca il varco giusto contro l'arroccato Paraguay che difende lo 0-0.
La Germania risponde subito creando due occasioni
Non si lascia intimidire la squadra di Nagelsmann che risponde con Undav e poi con Wirtz, il risultato non cambia.
La prima occasione della partita ce l'ha il Paraguay
Partenza rapidissima dei sudamericani che dopo aver battuto un calcio d'angolo hanno una chance con Enciso, Neuer con il fisico gli dice di no.
Via, inizia Germania-Paraguay dei Mondiali
A Boston prende il via il terzo sedicesimo di finale dei Mondiali 2026.
I precedenti tra Germania e Paraguay
Queste due nazionali si sono affrontate solo 2 volte nella loro storia: la più recente risale al 15 giugno 2002 (Ottavi di finale Mondiali Corea-Giappone. C'è anche un Germania-Paraguay 1-0 del 14 agosto 2013 (Amichevole a Kaiserslautern): Germania-Paraguay 3-3.
Chi incontrerà la vincente di Germania-Paraguay
Seguendo il tabellone dei Mondiali 2026 si sa già quale sarà la prossima sfida che attenderà la vincente tra Germania e Paraguay. La nazionale qualificata agli ottavi se la vedrà o contro la super Francia di Deschamps oppure contro la Svezia, che si confronteranno a loro volta in un sedicesimo di finale nella stessa parte del tabellone di Germania-Parguay.
Il regolamento, cosa succede in caso di parità tra Germania e Paraguay
Nella fase ad eliminazione diretta non può esistere un punteggio finale di parità: una delle due Nazionali in campo deve primeggiare sull'altra. Al 90′ o oltre. Dunque, se ci fosse un risultato di parità nei tempi regolamentari si passerà ai classici supplementari, due di un quarto d'ora l'uno. In caso di ulteriore parità si procederà con i calci di rigore: 5 per parte e poi ad oltranza.
Germania-Paraguay, le formazioni ufficiali
GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Havertz, Wirtz; Undav. CT: Julian Nagelsmann
PARAGUAY (4-4-2): Gill; Caceres, Gomez, Canale, Alonso; Almiron, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso, Avalos. CT: Gustavo Alfaro
Brasile agli ottavi dei Mondiali, 2-1 al Giappone: decide Martinelli
In rimonta il Brasile batte 2-1 il Giappone. Dopo il gol di Sano nel primo tempo il pari con Casemiro e il sorpasso con Gabriel Martinelli al 95′. Brasile contro Costa d'Avorio o Norvegia.
Il Paraguay ai sedicesimi, il cammino nel Girone
Il Paraguay ha chiuso il proprio Gruppo, il girone D, al terzo posto con soli 4 punti ottenuti grazie ad una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Nonostante non sia passato come uno dei primi due, si è qualificato tra le migliori terze del torneo sfidando USA, Australia e Turchia, rubando la scena alla Nazionale di Montella. Un pass che è stato conquistato con il sacrificio e una solidità difensiva importante che ha permesso ai sudamericani di potersi giocare ora gli ottavi di finale nell'impari sfida della Germania, favorita per la qualificazione.
Il Brasile ha segnato, 2-1 al Giappone: gol di Martinelli
2-1!!! Al minuto 95, con i supplementari a un passo il Brasile trova il gol della vittoria con Gabriel Martinelli, l'attaccante dell'Arsenal riceve un buon pallone, si fa trovare al posto giusto e con un tiro preciso batte l'ottimo Suzuki, il portiere del Parma, uno dei migliori se non il migliore in campo del Giappone.
Intanto Brasile e Giappone si avvicinano ai tempi supplementari
Il punteggio è di 1-1. Siamo al 90′. Gol di Sano e Casemiro. Sei minuti di recupero.
Com'è arrivata la Germania ai sedicesimi di finale
La Germania non ha avuto particolari problemi nella prima fase: è arrivata a questo appuntamento da prima classificata del Gruppo E, con 6 punti conquistati. Ha impressionato subito all'esordio, con un 7-1 a Curaçao e ha poi chiuso il girone vincendo 2-1 contro la Costa d’Avorio grazie a un gol nel finale di partita. I tedeschi, dopo le delusioni delle ultime due edizioni del Mondiale, si presentano come una Nazionale pronta a confermarsi ancora una volta tra le migliori in assoluto anche se le favorite alla vittoria finale sono ben altre.
Dove si giocano oggi le partite dei Mondiali
Le partite di oggi in programma sono due, Brasile-Giappone e Gwermania-Paraguay. La prima si è disputata al NRG Stadium di Houston mentre quella di questa notte si giocherà al Gillette Stadium di Foxborough sotto gli ordini del direttore di gara Jayed.