Mondiali 2026, programma e orari dei sedicesimi: quasi tutte le partite saranno in chiaro in TV
Finite le emozioni della fase a giorni il tabellone dei Mondiali ci regala subito i sedicesimi di finale, le prime partite a eliminazione diretta di questo torneo. Non ci sarà nessun giorno di pausa e si comincerà immediatamente con Sudafrica-Canada, il primo accoppiamento del nuovo turno. In programma ci saranno anche tanti scontri fra grandi nazionali come Brasile-Giappone e Olanda-Marocco: saranno tutte visibili su DAZN mentre la Rai trasmetterà in chiaro una partita al giorno, come già successo durante i gironi.
Le partite dei sedicesimi di finale ai Mondiali 2026
Si parte con Sudafrica-Canada, la prima partita dei sedicesimi di finale che sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, così come la partita più attesa del giorno dopo, quella tra Brasile e Giappone: i Samurai Blue sperando di fare l'impresa contro i verdeoro dopo aver concluso una buona fase a gironi segnata dalla vittoria contro la Tunisia e i due pareggi contro Svezia e Olanda. Nella notte l'Olanda sfiderà il Marocco in una delle sfide più attese di questi sedicesimi.
La Costa d'Avorio invece proverà a fermare la Norvegia di Haaland per diventare una delle sorprese dei Mondiali, mentre la Francia avrà come ostacolo la Svezia in questo turno. La Bosnia, qualificata tra le migliori terze, spera di continuare il suo sogno lanciando la sfida ai padroni di casa degli Stati Uniti, mentre l'Australia se la dovrà vedere contro l'Egitto. Una delle partite più affascinanti dei sedicesimi è Argentina-Capo Verde: i campioni in carica sulla carta sono favoriti, ma dall'altra parte la nazionale africana sta vivendo un sogno e ci metterà tutto il cuore per cercare l'impresa.
Sedicesimi Mondiali 2026, programma e orari: dove vedere le partite
Domenica 28 giugno
ore 21 – Sudafrica – Canada: DAZN e Rai
Lunedì 29 giugno
ore 19 – Brasile-Giappone: DAZN e Rai
ore 22:30 – Germania-Paraguay: DAZN
Martedì 30 giugno
ore 3 – Olanda-Marocco: DAZN
ore 19 – Costa d'Avorio-Norvegia: DAZN
ore 23 – Francia-Svezia: DAZN e Rai
Mercoledì 1 luglio
ore 3 – Messico-Ecuador: DAZN
ore 18 – Inghilterra-Congo: DAZN
ore 22 – Belgio-Senegal: DAZN e Rai
Giovedì 2 luglio
ore 2 – Stati Uniti-Bosnia: DAZN
ore 21 – Spagna-Austria: DAZN e Rai
Venerdì 3 luglio
ore 1 – Portogallo-Croazia: DAZN
ore 5 – Svizzera-Algeria: DAZN
ore 21 – Australia-Egitto: DAZN e Rai
Sabato 4 luglio
ore 00:00 – Argentina-Capo Verde: DAZN
ore 3:30 – Colombia-Ghana: DAZN