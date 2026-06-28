Mondiali 2026, programma e orari dei sedicesimi: quasi tutte le partite saranno in chiaro in TV

Ai sedicesimi di finale una partita al giorno verrà trasmesso in chiaro sulla Rai: il programma dei Mondiali e dove guardare le prime sfide a eliminazione diretta.

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Finite le emozioni della fase a giorni il tabellone dei Mondiali ci regala subito i sedicesimi di finale, le prime partite a eliminazione diretta di questo torneo. Non ci sarà nessun giorno di pausa e si comincerà immediatamente con Sudafrica-Canada, il primo accoppiamento del nuovo turno. In programma ci saranno anche tanti scontri fra grandi nazionali come Brasile-Giappone e Olanda-Marocco: saranno tutte visibili su DAZN mentre la Rai trasmetterà in chiaro una partita al giorno, come già successo durante i gironi.

Le partite dei sedicesimi di finale ai Mondiali 2026

Si parte con Sudafrica-Canada, la prima partita dei sedicesimi di finale che sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, così come la partita più attesa del giorno dopo, quella tra Brasile e Giappone: i Samurai Blue sperando di fare l'impresa contro i verdeoro dopo aver concluso una buona fase a gironi segnata dalla vittoria contro la Tunisia e i due pareggi contro Svezia e Olanda. Nella notte l'Olanda sfiderà il Marocco in una delle sfide più attese di questi sedicesimi.

La Costa d'Avorio invece proverà a fermare la Norvegia di Haaland per diventare una delle sorprese dei Mondiali, mentre la Francia avrà come ostacolo la Svezia in questo turno. La Bosnia, qualificata tra le migliori terze, spera di continuare il suo sogno lanciando la sfida ai padroni di casa degli Stati Uniti, mentre l'Australia se la dovrà vedere contro l'Egitto. Una delle partite più affascinanti dei sedicesimi è Argentina-Capo Verde: i campioni in carica sulla carta sono favoriti, ma dall'altra parte la nazionale africana sta vivendo un sogno e ci metterà tutto il cuore per cercare l'impresa.

Sedicesimi Mondiali 2026, programma e orari: dove vedere le partite

Domenica 28 giugno

ore 21 – Sudafrica – Canada: DAZN e Rai

Lunedì 29 giugno

ore 19 – Brasile-Giappone: DAZN e Rai

ore 22:30 – Germania-Paraguay: DAZN

Martedì 30 giugno

ore 3 – Olanda-Marocco: DAZN

ore 19 – Costa d'Avorio-Norvegia: DAZN

ore 23 – Francia-Svezia: DAZN e Rai

Mercoledì 1 luglio

ore 3 – Messico-Ecuador: DAZN

ore 18 – Inghilterra-Congo: DAZN

ore 22 – Belgio-Senegal: DAZN e Rai

Giovedì 2 luglio

ore 2 – Stati Uniti-Bosnia: DAZN

ore 21 – Spagna-Austria: DAZN e Rai

Venerdì 3 luglio

ore 1 – Portogallo-Croazia: DAZN

ore 5 – Svizzera-Algeria: DAZN

ore 21 – Australia-Egitto: DAZN e Rai

Sabato 4 luglio

ore 00:00 – Argentina-Capo Verde: DAZN

ore 3:30 – Colombia-Ghana: DAZN