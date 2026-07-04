Messi si presenta in tv con un enorme bernoccolo in fronte: è successo durante Argentina-Capo Verde

La Seleccion si è qualificata agli ottavi vincendo 3-2, a fine partita non passa inosservato il bitorzolo sulla testa del “dieci” sudamericano. “Sapevamo che sarebbe stata dura…”.

Il bernoccolo sulla testa di Messi, è il "segno" della partita contro Capo Verde

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Il bitorzolo sulla fronte di Lionel Messi è la metafora di quel che è stata la partita dell'Argentina contro Capo Verde. Una battaglia agonistica che ha tenuto la Seleccion sul filo del rasoio fino all'autorete di Borges (3-2) che ha spianato la strada verso gli ottavi di finale dove incontrerà l'Egitto (reduce dalla vittoria ai rigori con l'Australia). Il campione argentino si è presentato davanti alle telecamere con un evidente bernoccolo sulla testa, alimentando la curiosità e anche un po' di preoccupazione da parte dei tifosi. È la conseguenza di un duro colpo subito alla fine dei tempi regolamentari: ha provato dolore ma stretto i denti e continuato a giocare risultando decisivo.

Come Messi si è procurato il bitorzolo sulla testa

La protuberanza era ben visibile durante le interviste post-partita all'Hard Rock Stadium di Miami. L'episodio è avvenuto quando il risultato era ancora sull'1-1: Messi si è lanciato in una delle sue classiche accelerazioni nella trequarti offensiva ed è stato fermato fallosamente nei pressi dell'area di rigore. Nella caduta, ha perso l'equilibrio e sbattuto la testa contro la gamba di un difensore di Capo Verde sopraggiunto sull'azione.

Lo scontro di gioco che ha provocato il bitorzolo sulla fronte di Messi.

L'impatto ha provocato un vistoso rigonfiamento sul cranio, ma senza particolari conseguenze ed è rimasto ugualmente in campo per tutti i tempi supplementari. Ed è stato proprio il "dieci" sudamericano a battere il calcio d'angolo dal quale è nata la rete che ha fissato il definitivo 3-2 e consegnato all'Argentina il pass per gli ottavi di finale del Mondiale.

Messi elogia Capo Verde: "Sapevamo che sarebbe stata durissima"

Dopo la partita Messi ha voluto sottolineare il valore degli avversari, respingendo l'idea che la sfida fosse semplice. Il campo ha detto che non esistono squadre favorite in assoluto oppure sì, ma solo sulla carta perché alla prova pratica può accadere di tutto.

"Alcune persone potrebbero sottovalutare certe squadre – le parole di Messi -, ma sapevamo che questa partita non sarebbe mai stata facile. È questo che rende questa Coppa del Mondo così speciale. Tutto è incredibilmente equilibrato e ogni singola partita è estremamente difficile. Abbiamo visto cosa ha fatto Capo Verde contro Spagna e Uruguay: è una nazionale molto competitiva".

Messi circondato dai difensori di Capo Verde.

La Pulce sorprende tutti: "Il migliore? Lisandro Martínez"

Quando un giornalista gli ha chiesto un commento sul gol segnato e sull'ennesima prestazione da trascinatore, Messi ha compiuto un gesto di grande umiltà e rispetto verso uno dei compagni di squadra. "Voi parlate del mio gol… io preferisco parlare di Lisandro Martinez. I gol sono ciò che la gente ricorda, ma il calcio è molto più grande di così".

La riflessione della Pulce è articolata, va ben oltre la semplice schermaglia. "Lisandro è stato incredibile stasera. Ha difeso con aggressività, ha vinto i suoi duelli e ogni volta che Capo Verde ha provato a costruire un'azione, lui era lì a fermarli. Sa iniziare l'azione con intelligenza e coraggio, mi ha anche servito un assist fantastico. Giocatori come lui rendono tutto più facile per il resto della squadra. A volte il migliore in campo non è chi segna, ma chi trasmette sicurezza a tutto il gruppo. Ed è quello che ha fatto Lisandro".