Perché l’Egitto guardava una partita del Real Madrid sul PC prima dei rigori con l’Australia ai Mondiali

Prima dei rigori contro l’Australia nei sedicesimi dei Mondiali 2026, i calciatori dell’Egitto sono stati ripresi mentre guardavano sul PC una partita del Real Madrid: stavano studiando il nuovo portiere avversario.

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L'immagine più curiosa di Australia-Egitto è arrivata prima ancora della lotteria dei rigori. Mentre i Socceroos preparavano la mossa a sorpresa, con Mathew Ryan mandato in campo al 119′ appositamente per parare i penalty, alcuni calciatori dell'Egitto sono stati ripresi mentre guardavano su un PC le immagini di una partita del Real Madrid. Non per distrarsi, ma per studiare proprio il portiere australiano.

Ryan, infatti, nella scorsa stagione ha giocato nella Liga con il Levante e aveva affrontato anche il Real Madrid. Così, negli ultimi istanti prima dei rigori, lo staff e i giocatori egiziani hanno cercato di raccogliere indicazioni sui suoi movimenti: come si piazza sulla linea, da che parte tende a buttarsi, quali gesti ripete prima della rincorsa dell'avversario. Un dettaglio quasi da laboratorio, diventato decisivo nella notte in cui l'Egitto ha eliminato l'Australia ai Mondiali 2026.

La scelta dell'Australia sembrava studiata: fuori Patrick Beach, autore di una buona partita, dentro Ryan per il momento più delicato. Ma il piano di Tony Popovic si è trasformato in un boomerang. L'Egitto ha segnato tutti e quattro i rigori calciati, mentre l'Australia ne ha sbagliati due, chiudendo la serie sul 4-2 dopo l'1-1 dei tempi supplementari.

Il cucchiaio di Salah a Ryan e il gesto dopo il rigore decisivo

Il momento simbolo lo ha firmato Mohamed Salah. Davanti al portiere entrato solo per la lotteria dei rigori, il capitano dell'Egitto ha scelto la soluzione più fredda e più rischiosa: un cucchiaio. Ryan è andato giù, Salah ha alzato il pallone al centro della porta e ha ribaltato anche psicologicamente il senso della sostituzione australiana.

Dopo il rigore decisivo di Hossam Abdelmaguid, i nordafricani sono esplosi nella festa. Salah, che poco prima aveva segnato con un cucchiaio glaciale, si è però distinto anche per un gesto di fair play: ha stretto la mano e consolato alcuni calciatori australiani, rimasti a terra dopo l'eliminazione. La sua partita è stata tutta lì: freddezza dal dischetto e leadership anche dopo l'ultimo rigore.

Per l'Egitto è una vittoria storica: dopo l'1-1 maturato tra il gol di Emam Ashour e l'autorete di Mohamed Hany, i rigori hanno aperto la porta degli ottavi. E quella scena del PC, con i giocatori egiziani a studiare Ryan attraverso una partita del Real Madrid, resterà come una delle immagini più particolari di questi Mondiali.