Incubo Hany in Egitto-Australia: prima il brutto spavento e poi l’autogol storico ai Mondiali

In Australia-Egitto Mohamed Hany eguaglia il primato negativo del bulgaro Vucov: l’esterno dell’Al-Ahly segna la sua seconda autorete nel torneo dopo lo spavento per una botta tremenda.

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Prima lo spavento per se stesso e per tutti i giocatori e poi la cocente delusione. Per Mohamed Hany la partita tra l'Australia e l'Egitto resterà indimenticabile. Il calciatore dell'Al-Ahly ha vissuto emozioni molto forti risultando decisivo in negativo per la sua squadra. Secondo autogol in questa edizione dei Mondiali per il classe 1996 che entra dunque nella storia della competizione. Nessuno ci era riuscito dal 1966.

Hany rischia grosso e resta quasi privo di sensi ai Mondiali

Prima però di mettere la palla alle spalle del suo portiere Hany ha rischiato grosso. Sugli sviluppi di un'azione dell'Australia il calciatore egiziano si è scontrato con un avversario in modo molto violento. Nel tentativo di andare a contrasto per un pallone aereo, il difensore è stato colpito all'altezza della nuca da un calciatore dei "canguri" che non si era accorto del suo arrivo. Ricaduto pesantemente sul terreno di gioco, Hany è sembrato aver perso i sensi anche a giudicare dalla reazione dei compagni preoccupatissimi. Sanitari e barella sono arrivati subito in campo, con la situazione che appariva preoccupante.

E invece sospiro di sollievo per Hany che si è rialzato lentamente, visibilmente stordito, e si è sottoposto ai controlli del caso. I medici dell'Egitto si sono assicurati delle sue condizioni, dandogli il via libera. E dopo un paio di minuti ecco che l'esterno difensivo ha potuto riprendere il suo posto in campo come se nulla fosse.

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Secondo autogol ai Mondiali per Hany

Nel giro di pochi minuti il calciatore ha trovato il modo di rendersi nuovamente protagonista, questa volta in negativo. Stacco perentorio e pallone colpito perfettamente, purtroppo però nella sua area. La sfera si è insaccata alle spalle del portiere dell'Egitto per l'1-1 dell'Australia che ha potuto dunque sfruttare un autogol per pervenire al pareggio. Una beffa clamorosa per Hany che diventa così il primo calciatore dai Mondiali del 1966 a segnare due autoreti negli stessi Mondiali. La prima è arrivata contro il Belgio nella fase a gironi. Il suo predecessore è stato il bulgaro Ivan Vucov, altrettanto maldestro nell'edizione del torneo iridato inglese del 1966.