Martinez racconta lo spavento dell’Argentina contro Capo Verde: “Che golazo mi hanno fatto”

Il portiere della Seleccion fa una battuta in tv ed esorcizza il rischio corso contro i caraibici: “Smettila di rompere…”. E nel finale s’è dovuto superare per evitare la beffa.

Emiliano ’Dibu’ Martinez e lo spavento preso contro Capo Verde.

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"Che golazo mi hanno fatto sul secondo!". Emiliano ‘Dibu' Martinez lo dice con la faccia di chi sa di averla scampata per il rotto della cuffia. A un certo punto s'è fatto largo perfino qualche cattivo pensiero sulla sorte che sta per giocarti un brutto scherzo… adesso no, sorride e un po' sbuffa ma la partita contro Capo Verde è stata davvero tosta per l'Argentina campione in carica che l'ha spuntata solo nei supplementari, grazie a un'autorete e a un paio di parate decisive del portiere. La qualificazione agli ottavi dei Mondiali (ad attenderli c'è l'Egitto) è stata sofferta, non sono bastate nemmeno le solite magie di Messi (che ha rimediato un vistoso bernoccolo sulla fronte) per piegare i caraibici, che hanno segnato gol pazzeschi e dall'altro lato del campo avevano Vozinha che parato di tutto (e di più), esaltandosi proprio dinanzi alle prodezze del "dieci".

E il fatto stesso che il numero uno della Seleccion gli abbia reso omaggio a fine incontro è la testimonianza del grande rispetto che si deve a un avversario che ha dato tutto ribaltando ogni facile pronostico. Ecco perché al giornalista che ne esalta gli interventi Martinez rifila un bonario "smettila di rompere…", sa bene quanto è stata difficile e quanto è stato grande lo spavento per il rischio corso.

I gol da applausi di Capo Verde che hanno spaventato l'Argentina

Nel post partita Martinez ha conquistato i tifosi con una risposta tanto sincera quanto divertente. Quando un giornalista gli ha fatto i complimenti per le due parate decisive nel finale contro Capo Verde, ha replicato con una battuta ("che golazo mi hanno fatto sul secondo, smettila di rompere!") scegliendo di scherzare sul magnifico secondo gol incassato invece di esaltare le proprie parate. Un modo per esorcizzare le sensazioni scaturite dal pericolo corso e, allo stesso tempo, riconoscere il valore degli avversari.

La bellissima rete segnata da Capo Verde contro l’Argentina.

I caraibici sono stati protagonisti di una prestazione coraggiosa e di due reti di altissimo livello. Il capolavoro è arrivato con Sidney Lopes Cabral, che ha firmato il momentaneo 2-2 con una conclusione straordinaria sotto l'incrocio dei pali, un tiro imparabile persino per uno specialista come il ‘Dibu'.

Il doppio miracolo di ‘Dibu' salva l'Albiceleste

Dopo il 3-2 segnato nella fase più calda dei supplementari sfruttando una sfortunata autorete, la partita è rimasta apertissima. E Martinez s'è scaldato i guanti… Cabral ha provato a ripetersi su calcio di punizione al 115′, questa volta "el arquero" si è disteso in tuffo respingendo il pallone in calcio d'angolo. Al 118′ s'è dovuto superare sfoggiando un riflesso straordinario per deviare il pallone in angolo su conclusione di Gilson Tavares, salvando risultato e qualificazione. "Hanno giocato davvero una grande partita".