Mbappé ormai è un dittatore: ai Mondiali il meme con il suo volto in divisa è ovunque

Sui social e negli stadi compaiono sempre più immagini di Kylian Mbappé nelle vesti di un dittatore. Il capitano della nazionale francese viene rappresentato con una giacca militare e delle medaglie al petto. Si tratta di un meme di lungo corso, nato con buona probabilità dal commento di un creator.

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Ci sono due flussi di immagini in questi Mondiali. Il primo è quello delle partite, ormai interminabili. I gol, i supplementari, i rigori e le azioni dei protagonisti del torneo. Certo, in Italia l’orario non aiuta a vedere le dirette e quindi spesso queste immagini vengono poi digerite attraverso gli highlights raccolti sui social. Il secondo è l’enorme flusso dei meme. Sarà l’intelligenza artificiale generativa, sarà che questi Mondiali hanno oggettivamente una quantità di storie notevole ma la quantità di edit, video generati con l’intelligenza artificiale e immagini modificate che arrivano da questo torneo è spropositata.

Parliamo di un ecosistema parallelo da milioni di visualizzazioni. Anche con un livello di produzione parecchio alto. Ci sono video di Haaland che guida le barche vichinghe contro i galeoni francesi. C’è la ricostruzione della sconfitta della Germania contro il Paraguay in cui i tedeschi vengono sconfitti con un’imboscata nella giungla. E c’è una versione di Haaland che per sconfiggere gli avversari si trasforma in un Majin Bu gigante pronto a masticare e sputare palloni. Ma in cima a tutto questo ci sono i meme su Kylian Mbappé.

Il capitano della Francia è uno dei giocatori più attenzionati del torneo dai memer. Classe 1998, una vita al Paris Saint-Germain, ora numero 10 al Real Madrid, guida una delle nazionali più forti del torneo. Anzi, secondo molti bookmaker è decisamente la candidata alla vittoria. Non sarebbe esattamente una novità: nelle ultime due edizioni la Francia è sempre arrivata in Finale. Ha vinto nel 2018 contro la Croazia e ha perso nel 2022 contro l’Argentina. Il volto di Mbappé ormai compare in migliaia di video in cui viene rappresentato come un dittatore. Giacca militare, medaglia, a volte anche degli occhiali scuri.

I video si basano anche su clip reali, a volte fuori contesto. Mbappé ordina cosa fare ai tecnici che devono sistemare il prato. Mbappé rompe la quarta parete e ipnotizza gli spettatori. Mbappé esce dal campo con l’allenatore della nazionale Didier Deschamps che si inchina al suo cospetto. Il meme ha preso vita anche fuori dai social: le foto cominciano a spuntare anche nelle mani dei tifosi. In una festa organizzata dai tifosi del Portogallo è apparsa questa immagine con a fianco una scritta: “Il Var aspetta l’approvazione di Kylian”. E ancora. In un video della nazionale francese si vede che i compagni di squadra di Mbappé lo chiamano Mobutu, dittatore dello Zaire. Quella che adesso è la Repubblica Democratica del Congo.

Come è nato il meme del dittatore Mbappé

Per trovare le origini di questo meme bisogna spulciare nell’enciclopedia dei meme, il portale Know Your Meme segnala che alle origini di tutto c'è il commento del creator francese Mohamed Henni. Al momento il suo profilo Instagram ha due milioni di follower, tra i video fissati in alto c’è una clip in cui taglia un televisore acceso con una motosega e un altro in cui prende diversi schermi a bastonate. Mohamed Henni avrebbe usato il nome di Mbappé per lanciare un piatto kebab, dotato di un pane “rotondo come la testa di Mbappé”.

Da qui, almeno secondo la ricostruzione di Goal.com, nel marzo 2024 sarebbe partita una diffida dagli avvocati del calciatore. È a questo punto che Henni ha commentato: “Mi ha fatto una denuncia per questo! Per un kebab. ‘Mba – denuncia'. Mbappé ha trasformato il suo nome in una dittatura. Mbappé”. Internet ha fatto il resto. Dal 2024 l’associazione tra Mbappé e la figura di un dittatore è arrivata in migliaia di immagini e video. In una clip da due milioni di like si vede Mbappé discutere con alcuni giocatori delle squadre in cui ha giocato che dopo venivano regolarmente trasferiti in altre clip. Forse le ricostruzioni sono un po’ fantasiose ma per un buon meme si sacrifica anche un po’ di realtà.