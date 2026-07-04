Mondiali 2026, oggi in TV Francia-Paraguay e Canada-Marocco: solo una partita in chiaro. Gli orari su Rai e DAZN

Canada-Marocco darà il via agli ottavi di finale dei Mondiali, a seguire il Paraguay tenterà l’impresa contro la Francia dopo aver eliminato la Germania: dove vedere le partite di oggi.

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Cominciano gli ottavi di finale dei Mondiali 2026: subito dopo la fine dell'ultimo turno a eliminazione diretta le sedici squadre rimaste in gioco si scontrano per continuare il cammino verso la finale. Il tabellone di oggi ci regala la sfida tra Canada e Marocco alle ore 19:00 a Houston e a seguire Francia-Paraguay in campo a Philadelphia alle ore 23:00 italiane. Le due gare saranno trasmesse du DAZN mentre quella dei Bleus sarà visibile in contemporanea anche in chiaro su Rai 1.

Le partite di sabato 4 luglio: il programma completo

I primi a scendere in campo saranno i padroni di casa del Canada che eccezionalmente si sposteranno negli Stati Uniti per affrontare il Marocco. La squadra africana ha battuto i Paesi Bassi ai sedicesimi di finale e vuole continuare a sognare contro un avversario non proibitivo ma che nel turno precedente ha battuto il Sudafrica solo per 1-0. Chi vince ai quarti potrebbe avere un accoppiamento da incubo perché affronterà la vincente di Francia-Paraguay, l'altra partita in programma oggi.

Mbappé punta dritto verso la finale, dove vorrebbe arrivare registrando il record di gol di sempre dei Mondiali. Sulla carta i francesi sono grandi favoriti: ai sedicesimi hanno eliminato la Svezia vincendo 3-0 e giocando una grande partita e dovranno affrontare i sudamericani che sono diventanti la prima outsider di questo torneo. A sorpresa il Paraguay ha battuto la Germania e proverà a fare lo sgambetto a un altro dei giganti europei, anche se questa volta la missione è molto complicata.

Orari delle partite in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Per la prima volta si giocano solo due partite, le prime degli ottavi di finale. Canada-Marocco si giocherà alle 19, mentre Francia e Paraguay scenderanno in campo alle ore 23. Le partite si potranno seguire su DAZN e una sola verrà trasmessa anche in chiaro su Rai 1.

Sabato 3 luglio

ore 19 – Canada-Marocco: DAZN

ore 23 – Francia-Paraguay: Rai e DAZN