Inghilterra stoica contro il Messico, impresa in 10 all’Atzeca. Poi Henderson si fa male nella festa

Inghilterra ai quarti dei Mondiali ma è dramma Henderson: il centrocampista cade rovinosamente durante la festa ed è trasportato in ospedale. Tuchel conferma: “Frattura grave, per lui Coppa finita”.

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Nella notte indimenticabile che ha visto l'Inghilterra battere il Messico 3-2 e qualificarsi ai quarti di finale dei Mondiali c'è stato spazio anche per una situazione surreale. Calciatori e staff tecnico della Nazionale dei 3 leoni hanno dovuto interrompere gli scatenati festeggiamenti per ritrovarsi in un cerchio magico improvvisato a schermare il povero Jordan Henderson. L'esperto centrocampista inglese infatti ha subito un infortunio tanto curioso quanto a quanto pare grave durante la celebrazione per il trionfo dell'Azteca, necessitando prima dei soccorsi in campo e poi del trasporto in ospedale. A quanto pare il problema sarebbe al braccio e in particolare al polso: si parla di una brutta frattura.

Impresa dell'Inghilterra contro il Messico in 10

E pensare che Jordan Henderson, ex colonna del Liverpool attualmente al Brentford, non era nemmeno sceso in campo guardando tutto il match dalla panchina. Ha visto i suoi compagni prima portarsi sul 2-0 grazie alla doppietta di Bellingham e poi resistere in 10 dopo il rosso a Quansah. La squadra di Tuchel si è ritrovata a giocare quasi un tempo in inferiorità contro il Tricolor ma ha resistito riuscendo anche ad allungare grazie al rigore di Harry Kane. La sfida è diventata una battaglia soprattutto dopo che Jimenez ha accorciato le distanze per il 3-2. Il vantaggio è stato difeso con le unghie e con i denti dall'Inghilterra che si è potuta così poi scatenare nella celebrazione.

Jordan Henderson si fa male durante i festeggiamenti

Proprio Henderson che si era fatto ammonire dalla panchina nel recupero ha partecipato alla festa con i tifosi sulle note di Wonderwall, il celebre pezzo degli Oasis che ormai rappresenta un must per gli inglesi ai Mondiali. Quando si preparava a tornare negli spogliatoi però ecco l'incidente: nel tentativo di saltare di corsa un tabellone pubblicitario qualcosa è andato storto per il calciatore che è caduto rovinosamente sul terreno di gioco. Alcuni dei compagni preoccupati hanno subito richiamato l'attenzione dei sanitari che sono intervenuti in una situazione molto confusa per cercare di capire cosa fosse successo.

Il cerchio per coprire Jordan e le parole di Kane e Tuchel

Come spesso accade in occasione di infortuni molto seri, i giocatori e i panchinari dell'Inghilterra hanno formato un cerchio per garantire la privacy a Henderson che dopo essere stato curato è uscito in barella. Kane che stava parlando davanti alle telecamere, con un filo di voce a causa della festa per il successo ha spiegato: "Jordan è caduto lì, credo stia bene, ha solo un problema al braccio". I replay dell'incidente però sono davvero brutti e confermano la gravità della situazione con la torsione innaturale dell'arto.

A quanto pare però la situazione è più grave di quanto sembra, perché subito dopo il ct Tuchel è stato più esaustivo su quanto accaduto al suo giocatore: "Jordan è caduto e si è infortunato al polso. Sembra davvero brutto. È un infortunio piuttosto grave ed è davvero triste che Jordan non sia più con noi stasera. Il medico mi ha detto che è in ospedale". Il Mondiale di Henderson che passava dai quarti di finale contro la Norvegia, reduce dalla vittoria contro il Brasile, sembra essere finito.