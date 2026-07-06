Haaland inarrestabile, doppietta e Norvegia ai quarti: Brasile ko, Ancelotti è fuori dai Mondiali

La Norvegia è ai quarti dei Mondiali 2026, il Brasile è fuori già ottavi. Decisiva una doppietta di Haaland. Neymar segna su rigore al centesimo minuto.

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La Norvegia per la prima volta è ai quarti di finale dei Mondiali di calcio. L'impresa è titanica. Perché per arrivare ai quarti, la Norvegia ha fatto fuori il Brasile guidato da Carlo Ancelotti, che perde agli ottavi ed eguaglia il peggior risultato degli ultimi quarant'anni, gli ottavi a Italia '90. La partita è stata decisa da una doppietta di Erling Haaland, a segno all'80' e al 90′. Nel primo Bruno Guimaraes ha fallito un calcio di rigore. Al decimo di recupero Neymar ha trasformato un rigore fissando il punteggio sul 2-1.

Bruno Guimares sbaglia un calcio di rigore

Ancelotti sostituisce l'infortunato Paquetà con Gabriel Martinelli, decisivo contro il Giappone. Squadra super offensiva. La Norvegia parte bene e dopo meno di tre minuti trova il gol con Berg al termine di un'azione splendida, ma gol annullato per via di un fuorigioco a inizio azione di Sorloth. Al 10′ l'arbitro dice di continuare dopo un intervento di Ajer su Cunha. Guardando il replay si capisce che il rigore è netto. Il VAR esiste e corregge l'errore. Penalty. Dal dischetto si presenta Bruno Guimaraes che calcia malissimo, Nyland respinge.

Il rigore fallito da Bruno Guimaraes nel primo tempo.

La partita prosegue con la Norvegia che fa possesso palla e il Brasile che attende e prova a colpire ripartendo. Nyland mette una pezza con un pallone di Gabriel Martinelli, quasi al quarantesimo Haaland si vede per la prima volta, Alisson non deve intervenire. Nel finale di tempo Vinicius si crea un'occasione, il portiere norvegese con i piedi c'è. All'intervallo è 0-0.

Haaland realizza una doppietta: Norvegia ai quarti

Bobb e Schjederup prendono il posto di Sorloth e Musa all'inizio del secondo tempo. Non succede nulla e Ancelotti decide di puntare su Endrick, che rileva Cunha. Dopo meno di un minuto Endrick ha una palla gol clamorosa, ma se la divora! Poco dopo è decisivo ancora il portiere Nyland, che respinge un tiro di Rayan. Prima dell'hydration break Ancelotti manda in campo Danilo Oliveira e soprattutto Neymar, che va a fare il centravanti nel 4-3-3. I cambi non aiutano il Brasile. La Norvegia prende campo e all'80' trova il gol dell'1-0, lo segna Haaland che svetta, sovrasta Gabriel e con un colpo di testa favoloso realizza un gol di una pesantezza impressionante.

L’esultanza di Haaland e dei calciatori della Norvegia.

Neymar accorcia su rigore: Brasile fuori agli ottavi

Il Brasile attacca, ci prova, forse non ci crede al massimo e al 90′ incassa un altro gol, segna ovviamente Erling Haaland che con una staffillata dal limite dell'area di rigore fredda Alisson. Gol bellissimo, doppietta, settimo centro ai Mondiali per il bomber del Manchester City che porta la Norvegia ai quarti dei Mondiali. All'ottavo minuto di recupero viene assegnato un altro calcio di rigore per il Brasile. Neymar insacca e poi sfotte il portiere della Norvegia. Ancelotti perde 2-1 ed è fuori.