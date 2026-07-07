Wimbledon LIVE, Sinner-Struff oggi in diretta: sfida alle ore 14

Gli aggiornamenti in diretta dell'incontro tra Sinner e Struff ai quarti di finale di Wimbledon: la sfida dovrebbe iniziare alle ore 14 per aprire il programma di giornata. Il numero uno al mondo conosce bene il 36enne tedesco 74° nel ranking sia perché lo ha sfidato già tre volte in carriera con altrettanti successi e sia perché ci si è allenato spesso insieme. Dopo la vittoria su Mochizuki, Sinner va a caccia della semifinale per incontrare il vincente della sfida tra Djokovic e Auger-Aliassime. Occasione unica per Struff che dopo aver superato Hurkacz per la prima volta nella sua vita è nei quarti in uno Slam. Diretta TV e streaming in esclusiva su Sky, Sky GO e NOW.

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