Wimbledon LIVE, Sinner-Struff oggi in diretta: sfida alle ore 14

Gli aggiornamenti in diretta dell'incontro tra Sinner e Struff ai quarti di finale di Wimbledon: la sfida dovrebbe iniziare alle ore 14 per aprire il programma di giornata. Il numero uno al mondo conosce bene il 36enne tedesco 74° nel ranking sia perché lo ha sfidato già tre volte in carriera con altrettanti successi e sia perché ci si è allenato spesso insieme. Dopo la vittoria su Mochizuki, Sinner va a caccia della semifinale per incontrare il vincente della sfida tra Djokovic e Auger-Aliassime. Occasione unica per Struff che dopo aver superato Hurkacz per la prima volta nella sua vita è nei quarti in uno Slam. Diretta TV e streaming in esclusiva su Sky, Sky GO e NOW.
Il programma di oggi a Wimbledon
Il programma di oggi a Wimbledon prevede quattro partite dei quarti di finale, tra tabellone maschile e femminile. Per quanto riguarda gli uomini si giocano i match della parte alta, ovvero Sinner-Struff e Djokovic-Auger-Aliassime. Nel femminile si affrontano invece Osaka e Muchova e nel derby statunitense Gauff e Pegula. Sul campo centrale si parte alle 14 con Pegula-Gauff e poi a seguire Auger-Djokovic. Sinner-Struff sul campo 1, e poi Osaka-Muchova.
Il tabellone di Jannik Sinner a Wimbledon 2026
Il tabellone di Jannik Sinner a Wimbledon 2026 prevede dunque ai quarti il match contro Struff. Il vincente andrà ad affrontare quello del match tra il sette volte campione Novak Djokovic e Auger-Aliassime. In finale poi la possibile sfida contro Alexander Zverev, favorito nella sua metà di main draw.
Sinner-Struff, tre i precedenti tra i due
Struff e Sinner hanno già giocato in tre occasioni in carriera. Curioso come le sfide siano andate in scena tutte in una singola stagione ovvero nel 2024 su tre superfici diverse. C’è stato l’incrocio di Indian Wells vinto da Jannik 6-3, 6-4, quello di Monte-Carlo con lo stesso esito (6-4, 6-2) e poi i quarti di finale sull’erba di Halle. Una superficie su cui Struff ha dato più filo da torcere al nostro campione che si è imposto in tre set molto tirati.
Sinner-Struff, dove vedere l'incontro di Wimbledon in TV e streaming
La partita tra Sinner e Struff, come tutte quelle di Wimbledon, si potrà vedere in televisione in esclusiva su Sky e dunque previa abbonamento. Nessuna diretta in chiaro per il match dei quarti, con il confronto che sarà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Ad affiancare Elena Pero al commento ci sarà Paolo Bertolucci. Streaming su Sky GO e NOW.
A che ora gioca Sinner contro Struff negli ottavi di Wimbledon
La partita tra Sinner e Struff valida per i quarti di finale di Wimbledon rientra nel programma di oggi del campo centrale. L'orario della sfida rientra in quelli previsti per il tempio del tennis: s'inizia a giocare dalle ore 14 senza slittamenti visto che è il primo confronto.