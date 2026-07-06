Quando gioca Sinner contro Struff a Wimbledon, l’orario dei quarti di finale e dove vederli in TV

Jannik Sinner scende in campo contro Jan Lennard Struff nei quarti di finale di Wimbledon: l’orario della partita e le informazioni sulla diretta TV e streaming.

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Jannik Sinner torna in campo contro Struff nella seconda settimana di Wimbledon. Domani martedì 7 luglio il campione in carica, numero uno al mondo, affronterà l'attuale 64° giocatore del ranking che a 36 anni per la prima volta in carriera ha raggiunto i quarti di un torneo dello Slam. Quarto confronto tra i due giocatori che si conoscono bene in virtù anche degli allenamenti condivisi. Sinner ha sempre vinto e vuole allungare la sua striscia positiva culminata nella vittoria su Mochizuki. Il vincente di questa partita che si disputerà sul Campo Centrale in orario ancora da definire, in un range che va dalle 14:30 a non prima delle 18, se la vedrà in semifinale contro Djokovic o Auger-Aliassime. Diretta TV e streaming esclusiva su Sky, Sky GO e NOW.

Quando gioca Sinner contro Struff a Wimbledon

Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff scenderanno in campo martedì 7 luglio a Wimbledon sul campo centrale. Eccezion fatta per la sfida contro Brooksby, le partite del numero uno al mondo sono state e sempre saranno sull'impianto più prestigioso del mondo. L'orario è ancora da definire, anche se certamente si andrà in una finestra che parte dalle 14:30 fino alle 18, ora italiana. Nel caso questo fosse l'ultimo confronto in programma sul Centre Court allora il rischio di slittamenti d'orario sarebbe concreto.

Sinner-Struff in diretta tv e streaming su Sky Sport

Anche la partita tra Sinner e Struff non sarà trasmessa in TV in chiaro. Il match dei quarti di finale del torneo di Wimbledon è offerta in diretta televisiva da Sky che mette a disposizione degli abbonati diversi canali. Appuntamento dunque domani martedì 7 luglio su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con la telecronaca affidata a Elena Pero e Paolo Bertolucci. Si può seguire il match anche su smartphone, tablet e computer grazie all'app Sky GO di Sky, oltre che a NOW. Nessuno streaming in chiaro per l'evento.

I precedenti tra Sinner e Struff

Jannik Sinner è legato da un buon rapporto a Jan-Lennard Struff. I due negli anni si sono spesso e volentieri allenati insieme, con l’azzurro che gradisce la tipologia di gioco del tennista 36enne. Un feeling passato anche attraverso i confronti nel massimo circuito, che sono stati tre. Tutti si sono concretizzati nel 2024, con altrettanti successi di Sinner: prima sul cemento di Indian Wells in due set, poi sulla terra di Monte-Carlo e infine sull’erba di Halle. Qui l’azzurro non ebbe vita facile con una vittoria in tre set, 6-2, 6-7, 7-6. Ora a distanza di due anni il nuovo faccia a faccia con un Sinner cresciuto notevolmente e il sempreverde tedesco a suo agio nel tempio del tennis.