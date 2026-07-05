Sinner celebra i tifosi rimasti fino a tardi per vedere la partita contro Mochizuki: ovazione a Wimbledon

Jannik Sinner batte il giapponese Mochizuki in tre set e vola ai quarti di finale dei Championships: prima di analizzare il match, il tennista azzurro spiazza tutti e ringrazia i tifosi rimasti fino a tardi sul Centrale.

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Non c'è tre, senza quattro. E così anche Mochizuki dopo Kecmanovic, Borges e Brooksby, ha ceduto il passo a Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha superato il giapponese in tre set (6-3, 7-6, 6-3) qualificandosi per i quarti di finale dove troverà l'esperto Struff. Prima di parlare della partita di oggi, o di quella di martedì, il campione italiano ha voluto parlare direttamente al pubblico. Invece di rispondere alla prima domanda sul match infatti Jannik ha voluto ringraziare i presenti sugli spalti del Campo Centrale per essere rimasti fino a tardi.

Sinner apre l'intervista con un pensiero per il pubblico

Ha dribblato momentaneamente la curiosità di Annabel Croft sull'andamento del match per sfoggiare il suo sorriso miglior e dichiarare: "Sì, prima di tutto grazie per essere rimasti fino a quest'ora. So che è stata una giornata davvero, davvero lunga". E il pubblico gli ha riservato una vera e propria ovazione per rispondere al ringraziamento per la "pazienza". Infatti il match di Sinner inizialmente programmato per le 18 è slittato fino alle 20 elastiche soprattutto per il prolungamento del match tra Safiullin e Djokovic.

Le difficoltà di Sinner nel match contro Mochizuki

Solo dopo queste parole è arrivato il momento di rendere omaggio a Mochizuki: "Era la prima volta che ci affrontavamo, quindi non sapevo esattamente cosa aspettarmi. Ho cercato di gestire alcune situazioni un po' meglio di lui e ci sono riuscito. Ma è un giocatore incredibile: arriva dalle qualificazioni e ha mantenuto un livello altissimo per così tanto tempo. È straordinario. Gli auguro davvero il meglio. Deve essere orgoglioso di sé stesso e, naturalmente, anche di tutto il suo team". Proprio per questo la sfida è stata ancora più complicata: "È stato molto complicato, soprattutto su questa superficie. Il suo gioco si adatta davvero molto bene all'erba, anche perché colpisce la palla molto bassa. Tutto sommato ho cercato di essere un po' più aggressivo. Nel secondo set ho avuto qualche occasione che non sono riuscito a sfruttare. Ma sono comunque molto contento della prestazione di oggi. Sto cercando di fare un piccolo passo avanti ogni giorno e oggi sono davvero soddisfatto".

E in campo Sinner ha scoperto che il suo prossimo avversario sarà Struff, un giocatore che conosce molto bene e con il quale si è allenato spesso. Il tedesco ha superato Hurkacz che purtroppo si è ritirato nel quinto set: "È un giocatore molto aggressivo, con un servizio davvero molto potente. Vedremo. Ma adesso la cosa più importante è riposare e non pensare già a dopodomani. Ho grande rispetto per lui. Ci siamo affrontati un paio di volte; l'ultima è stata sull'erba di Halle ed è stata una partita molto, molto combattuta. Vedremo cosa succederà. Ancora una volta, grazie per essere rimasti fino a quest'ora e ci vediamo al prossimo turno".