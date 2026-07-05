Aryna Sabalenka crolla a Wimbledon: “Ora voglio solo andare a sbronzarmi e dimenticare il tennis”

Sabalenka è stata sconfitta negli ottavi del torneo di Wimbledon e dopo l’ennesima sconfitta ha solo voglia di staccare dal tennis.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aryna Sabalenka è stata praticamente implacabile per mesi. Certo, non ha vinto tutti i tornei che ha giocato, ma quando non ci riusciva ci andava davvero molto vicino. Ora sta vivendo un momento di blackout. Al Roland Garros la sconfitta subita è stata clamorosa, i tornei su erba un disastro, il numero 1 inizia a essere a rischio. A Wimbledon ha perso negli ottavi con Naomi Osaka. Dopo la partita nervosa, delusa e frustrata, la sincera tennista bielorussa ha detto che l'unica cosa che vuole fare è sbronzarsi e dimenticare il tennis.

Lo sfogo di Sabalenka dopo il ko con Naomi Osaka

La sconfitta del Roland Garos ha messo Sabalenka in grande difficoltà, o forse ha totalmente messo fuori le sue problematiche. A Wimbledon rischiava di perdere numero 1, che per il momento è in salvo: le sue principali inseguitrici hanno tutte perso. Agli ottavi anche la bielorussa è uscita, sconfitta in due set (6-2 7-6) da Naomi Osaka. Nella conferenza stampa che ha fatto seguito all'incontro è stata di una imbarazzante sincerità: "Ragazzi guardiamo sempre troppo al ranking. Ormai sono la numero 1, ma oggi non lo ero, non ho giocato da numero 1. Di sicuro non voglio pensare ora al Ranking. Voglio solo andare a sbronzarmi completamente e dimenticare il tennis. Poi cercherò di mettermi in forma".

"Naomi ha vinto meritatamente, mi ha sopraffatto"

Sabalenka con grande sportività poi ha elogiato la sua avversaria, che ha giocato un tennis di alto livello e secondo la numero 1 WTA ha la chance di poter andare molto avanti: Poi ha fatto i complimenti all'avversaria, che si è ritrovata e sta giocando un tennis molto brillante: "Ovviamente non sono felice del modo in cui ho giocato. Ma lei mi ha sopraffatto. Lei ha giocato a un livello incredibile. Ho provato a fare il mio meglio, ma non ci sono riuscita, non è il mio anno questo. Non sono felice di come ho giocato. Ma Naomi lo ha fatto, ha vinto meritatamente e le auguro il meglio per il resto del torneo".