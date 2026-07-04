Jasmine Paolini scoppia a piangere a Wimbledon: “Ultimi mesi difficili. La salute è la prima cosa”

A margine del successo su Sakkari che è valso il passaggio agli ottavi nel torneo femminile di Wimbledon, Jasmine Paolini si è commossa ripensando ai recenti problemi, superati: “E’ stato un ottovolante, mesi difficili. Oggi grande giornata: sono davvero felice”

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Jasmine Paolini è riuscita ad accedere agli ottavi di finale di Wimbledon 2026, battendo in due set la greca Maria Sakkari, con un chiaro 6-1, 6-2. L'azzurra, dopo l'eliminazione al secondo turno nell'edizione del 2025, è tornata quindi nelle migliori sedici dello Slam londinese: in un'ora e 7 minuti di gioco, la numero diciassette del mondo adesso affronterà Alexandra Eala, numero 32 del ranking Wta e 29esima forza del seeding. Un successo dopo il quale Paolini si è lasciata andare, crollando in un pianto liberatorio in campo: "E' un giorno stupendo per me, sono emozionata di aver raggiunto di nuovo la seconda settimana qui a Londra. Gli scorsi mesi sono stati molto difficili".

Paolini in lacrime dopo la vittoria su Sakkari: "Davvero felice, grande giornata, sensazione incredibile"

Jasmine Paolini ha iniziato quasi subito a commuoversi durante la sua intervista in campo, dopo aver battuto Sakkari a Wimbledon, successo che l'è valso l'accesso agli ottavi: "Essere tornata nella seconda settimana qui per me vale tanto. Sai… gli ultimi mesi sono stati un po’ difficili", le parole della finalista sull'erba di Londra nel 2024. Parole cui seguono gli occhi lucidi e l'emozione di poter finalmente dire di aver superato i problemi con cui ha dovuto convivere nell'ultimo periodo. "Sono davvero felice" ha poi continuato tra gli applausi sentiti da parte del pubblico di Wimbledon. "Soprattutto per come ho giocato oggi: è sempre difficile giocare contro Maria, con le sono sempre grandi battaglie. Sono davvero felice che oggi mi sia davvero divertita in campo" ha poi concluso. "È una sensazione incredibile quando ti senti così in campo. Grazie anche al pubblico. È stata una grande giornata. Onestamente, sono davvero davvero felice".

Paolini e le difficoltà superate: "Un ottovolante ma ho superato tutto. La salute è la cosa che conta di più"

Fin qui le emozioni dopo i due set vincenti contro Sakkari, poi il pensiero che ritorna ai momenti più difficili: "Quest’anno è stato un po’ un ottovolante" ha ricordato la tennista toscana, testa di serie numero 13 del tabellone di singolare femminile: "Ho avuto un infortunio al Roland Garros, poi mi sono presa un po’ di riposo e mi sono ripresa. Sono arrivata qui senza aspettative: la salute è sempre la cosa più importante. Non è stato niente di grave, ma sono contenta di essere riuscita a giocare tre grandi partite a Wimbledon e ora sono davvero felice. Ora? Spero di giocare un’altra buona partita…"