Sinner e Djokovic, analogie impressionanti a 25 anni: la profezia di Cahill può avverarsi davvero

C’è un clamoroso dato che accomuna Jannik Sinner e Novak Djokovic, che alla stessa età hanno vinto quasi totalmente gli stessi trofei.

Jannik Sinner trionfando nuovamente a Wimbledon ha vinto il quinto titolo Slam della sua carriera. Confrontarlo con i più grandi è ancora prematuro, considerato che ci sono diversi tennisti in doppia cifra, chi ha superato i dieci e chi (pochissimi) i venti Slam. Ma Sinner ha dalla sua l'età, 25 anni li compirà nel mese di agosto ed ha la possibilità di ampliare il suo palmares in futuro. E in questo momento esatto è forse più corretto effettuare un paragone con gli altri grandi del tennis alla sua età, e ciò che viene fuori abbinandolo a Novak Djokovic è davvero clamorosamente meraviglioso. Praticamente una fotocopia l'uno dell'altro. E considerando che il serbo è il tennista con più Slam vinti nella storia c'è da guardare con il sorriso al futuro.

30 titoli per Sinner alla soglia dei 25 anni

Jannik Sinner 25 anni li compirà il 16 agosto, quando si giocherà il torneo di Cincinnati. Alla soglia del quarto di secolo nella sua bacheca può già vantare: 5 titoli Slam (due Australian Open, due Wimbledon e uno US Open). Quelli più pesanti in assoluto. A verbale ci sono anche i successi alle ATP Finals di Torino (2024 e 2025) e la bellezza di 10 titoli 1000 – Sinner li ha vinti tutti e nove (a Miami ha fatto doppietta) – ed ha vinto gli ultimi 6 giocati, con la possibilità di vincerli tutti nella stessa stagione. A questi aggiunge ulteriori 13 titoli (tra 500 e 250), per un totale dunque di 30 trofei vinti in carriera.

5 Slam

2 ATP Finals

10 ATP 1000

7 ATP 500

6 ATP 250

Sinner con il trofeo di Wimbledon 2026, il secondo trionfo ai Championships

I 30 trofei di Djokovic a 25 anni

I numeri di Novak Djokovic sono praticamente quasi totalmente identici, ovviamente del Djokovic venticinquenne. Il parallelo tra i due campioni a questa età è strabiliante. Spostando indietro le lancette del tempo, si va indietro al post Wimbledon 2012, quando il tennista serbo aveva 25 anni. L'età di Sinner di oggi (meno un mese). Djokovic all'epoca aveva in bacheca 5 titoli Slam (tre Australian Open, uno US Open e un titolo a Wimbledon), un successo alle ATP Finals, ben 11 tornei 1000 e in aggiunta 13 titoli (tra ATP 500 e 250).

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5 Slam

1 ATP Finals

11 ATP 1000

7 ATP 500

6 ATP 250

I record assoluti di Djokovic nel tennis

I numeri fanno ‘paura'. 5 gli Slam per entrambi alla stessa età, 13 i titoli vinti in tornei 500 e 250. I dodici restanti hanno una sola differenza. Una vittoria in più nelle Finals per Jannik e un torneo 1000 in più per Novak, che poi pian piano è andato a prendersi una sfilza di trofei stabilendo una marea di record. Djokovic è il tennista con più settimane al numero 1, quello con più Slam, più vittorie nei 1000 e alle ATP Finals. E Novak può vantarsi tanto dei suoi trofei, perché è riuscito a ritagliarsi uno spazio enorme, già da giovane, combattendo contro Federer e Nadal.

Sinner e Djokovic che si abbracciano dopo la semifinale di Wimbledon.

Jannik a caccia di Novak, e il meglio deve ancora arrivare: parola di Cahill

La strada per raggiungerla è molto lunga. Ma se consideriamo solo un dato: quello delle sconfitte di Jannik, che si contano sulle dita delle mani tra il 2025 e il 2026 sono solo nove i ko (tre volte non stava bene), e aggiungiamo le parole del suo coach Darren Cahill, che tempo fa disse che il meglio Sinner lo avrebbe fatto vedere attorno ai 29 – 30 anni allora c'è da pensare che la caccia ai record di Djokovic sia appena all'inizio.