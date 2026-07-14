LIVE Allegri a Napoli, la presentazione in diretta dal Teatro San Carlo: “Il mercato? Devo valutare la rosa”

Nessuna risposta alle parole recenti del presidente del Milan: "Non commento le parole di Cardinale. Ringrazio chi mi ha supportato e sopportato lo scorso anno. Abbiamo una nuova annata e dobbiamo partire con grande entusiasmo".

Mentre riguardo il calciomercato, Allegri ha detto parole chiare, prima si valuta e poi si opera: "Il mercato? Ci pensa la società. Quando avrò visto tutta la squadra farò delle valutazioni e parlerò poi con il direttore e il presidente per capire in cosa si può migliorare la squadra. Nel calcio di oggi, la grande sfida è essere competitivi e sostenibili. La squadra è già forte, dopo vediamo cosa riusciremo a fare. Hojlund è un attaccante del Napoli, sono contento di allenarlo. L'anno scorso l'ho scansato e quest'anno l'ho preso".